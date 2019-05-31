نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2019 نهاية العام “ترقبوا” عبر البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2019 اقترب موعد ظهورها “خلال ساعات”، قريباً جداً سوف يقوم محافظ البحيرة باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2019، والذي يترقبها طلاب وطالبات محافظة البحيرة بعد أن انتهوا من آداء امتحاناتهم يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، حيث يبحث الكثير عن موقع نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة البحيرة 2019، ومن خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة سوف يتم الاعلان عن النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس فقط، وذلك بعد أن يتم رفع النتيجة على الموقع الخاص بها، إليكم عبر هذا المقال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2019، رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2019

يتم احتساب المجموع الكلي في الفصل الدراسي الأول من 140 درجة، والفصل الدراسي الثاني من 140 درجة، وبالتالي يكون المجموع النهائي في نهاية العام من 280، ومادة الحاسب الآلي والمجالات والتربية الفنية لا يتم احتساب درجاتها في المجموع.

المادة الدرجات اللغة عربية 80 درجة التربية الرياضية 60 درجة اللغة الإنجليزية 60 درجة علوم 40 درجة الدراسات الاجتماعية 40 درجة المجموع النهائي في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني 280 درجة

سنقوم بنشر رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2019 نهاية الفصل الدراسي الثاني فور ظهورها من خلال إدخال رقم الجلوس فقط.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2019

من خلال رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة يمكن لطلاب وطالبات محافظة البحيرة الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2019 برقم الجلوس، إليكم رابط الاستعلام عن النتيجة.

بإمكان طلاب وطالبات محتفظة البحيرة ترك رقم الجلوس الخاص بهم في تعليق أسفل هذا المقال عند حدوث أي عائق أو مشكلة في العثور على النتيجة بسبب الضغط الشديد على موقع النتيجة، وموقعنا سوف يساعدكم بالعثور على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2019، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريباً جداً “خلال ساعات قليلة”، يتمنى لكم موقعنا النجاح والتوفيق.