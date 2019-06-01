نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2019 رابط استعلام مديرية التربية والتعليم بالبحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019 الترم الثاني سنوفرها لكم عبر تلك المقالة بروابط مباشرة من مديرية التربية بمحافظة البحيرة واليوم السابع وفيتو برقم الجلوس، كما ستظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر البوابة الإلكترونية للبحيرة، وكانت قد انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 15 مايو الماضي بعدما أستمرت لمدة 6 أيام، أدي ما يقرب من 90 ألف طالب بكافة الإدارات التعليمية بالبحيرة الامتحانات دون أى مشاكل تذكر، فور ظهور النتيجة سنقوم بتحديث تلك المقالة ونشر الأخبار المتعلقة بها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019، مرت بدون أى مشاكل مثلما صرح محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، حيث لم يكن هناك أى شكاوى من الطلاب خلال الست أيام، وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات بمحافظة البحيرة 90236 طالب وطالبة، بجيع الإدارات التعليمية مثل رشيد وكفر الدوار وإدكو ودمنهور وأبو حمص وأبو المطامير ومركز بدر والمحمودية وغيرهم وسنقوم بتوفير الروابط المباشرة لنتيجة إعدادية البحيرة فور ظهورها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2019

سنقدم إليكم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة فور ظهورها، ومن المتوقع أن يحدث ذلك خلال الساعات القليلة القادمة من الأسبوع الجاري بعدما انتهت عملية التصحيح ونحن الآن في المراحل الأخيرة من عملية المراجعة وبعد ذلك سيتك اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلبة الصف الثالث الإعدادي من قبل هشام آمنة محافظ البحيرة.