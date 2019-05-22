نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 الفصل الدراسي الثاني “نهاية العام” مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة

يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 نهاية العام، والتي سيتم الاعلان عنها قريباً جداً عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة برقم الجلوس، وذلك بعد اعلانها في محافظة الاسكندرية عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظةالاسكندرية ثم اعلانها في محافظة القاهرة عبر موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي، وموقعنا سوف يقوم بنشر كافة أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 لحظة بلحظة، وعرضها لكم فور اعتمادها والاعلان عنها.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019

تجرى الآن العمليات النهائية لتصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الاعدادي وعمليات المراجعة الدقيقة ورصد الدرجات، ثم سيتم بعد ذلك اعتماد النتيجة من قبل السيد محافظ الجيزة، ثم اعلانها عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة برقم الجلوس، وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 نهاية العام برقم الحلوس فقط، سوف نقوم بنشر رابط موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة.

مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة

سنقوم بنشر رابط موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 الفصل الدراسي الثاني، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط، إليكم رابط نتيجة اعدادية الجيزة.