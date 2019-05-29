نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2019 نهاية الفصل الدراسي الثاني “ظهرت الآن” عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الدقهلية

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2019، بعد أن تم اعتمادها من قبل السيد محافظ الدقهلية “كمال شاروبيم” بنسبة نجاح بلغت “88.6%”، وتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الدقهلية، ليتمكن الآن طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي لمحافظة الدقهلية الاستعلام عن النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس فقط، حيث أن نتيجة الشهادة الاعدادية سوف تكون متاحة في مدارس الدقهلية ابتدءاً من صباح يوم غد، وسوف يحصل الطلاب والطالبات على الشهادة الرسمية الخاصة بهم لينتقلوا بها إلى المرحلة الثانوية “الثانوية العام، أو الثانيو الفينة” بحسب المجموع الكلي الذي حصده الطالب في المرحلة الاعدادية، تابعوا هذا المقال والذي سننشر من خلاله رابط موق مديرية التربية والتعليم لمحافظة الدقهلية، للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2019 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

بعد أن تم الانتهاء من كافة عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعة التصحيح، ومن ثم رصد درجات الطلاب، قام السيد محافظ الدقهلية “كمال شاروبيم” باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2019 للفصل الدراسي الثاني، ومن ثم تم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الدقهلية، للاستعلام عنها الآن برقم الجلوس الخاص بالطالب فقط، سوف نقوم بنشر رابط الاستعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظةة الدقهلية 2019 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

مديرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية

من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الدقهلية، يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2019 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس، إليكم رابط الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي ظهرت في العديد من المحافظات ومنها “محافظة الجيزة، محافظة الاسكندرية، محافظة كفر الشيخ، محافظة القاهرة، محافظة بني سويف، محافظة شمال شيناء” وغيرها من المحافظات الأخرى، يتمنى لكم موقعنا النجاح والتوفيق.