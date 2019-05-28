نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس 2019 برقم الجلوس

نترقب ظهور نتيجة إعدادية السويس علي البوابة الإلكترونية التابع لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك بعد أن يعتمد المحافظة نتيجة الإعدادية بشكل رسمي قريبا جدا، حيث يوفر موقعنا خدمة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2019 برقم الجلوس عن طريق ترك أرقام الجلوس والاسم بالكامل واسم المدرسة من خلال التعليقات بأسفل هذه المقالة.

يمكن الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة السويس فعن طريق استخدام رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة يمكن معرفة نتيجة تالتة أعدادي بشكل تفصيلي حيث يمكن احتساب الدرجات في كل مادة دراسية وكذلك المجموع الكلي، حيث نتمنى لجميع الطلبة والطلبات الصف الثالث الإعدادي النجاح والتوفيق.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2019 برقم الجلوس

وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس اعلن منذ قليل بان النتيجة سوف تظهر رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيقوم محافظ السويس باعتماد النتيجة علي مستوي المحافظة خلال الـ 24 ساعة القادمة من ثم بعد ذلك سيقوم المختصون برفع نتيجة أعدادية السويس علي موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لكي يستطيع جميع الطلبة والطلبات معرفة تفاصيل نتائج 3 أعدادي عن طريق رقم الجلوس فقط.

صرح مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس بان عدد الطلبة والطلبات الذي أدوا الامتحانات بشكل رسمي في العام الدارسي بلغ بنحو عشرة الألف وسبعمائة ألف طالب وطالب علي مستوي ثلاث أدارات تعليمية، حيث تم توزيع هؤلاء الطلاب علي تسع وسبعون لجنة امتحانية في كافة المدارس بمحافظة السويس.