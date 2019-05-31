اعتمد محافظ السويس منذ ايام نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة السويس لنهاية العام الدراسي 2018-2019، حيث حققت نسبة نجاح طلاب اعدادية محافظة السويس 75%، وهي النسبة الأقل بين المحافظات التي ظهرت حتى الآن، هذا وقد شهدت محركات البحث خلال الايام القليلة الماضية إقبال ملحوظ من طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة السويس 2019 وذلك للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 السويس، والتي قد تم رفعها بالفعل عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة السويس والبوابة الالكترونية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 السويس

انتهى طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة السويس من أداء امتحانات الترم الثاني أو نهاية العام الدراسي، وبدأت على الفور عمليات تصحيح الأوراق ومراجعة أوراق الامتحانات بدقة شديدة حرصآ على عدم وجود أي خطأ، ومن ثم تم رصد الدرجات لنتائج الطلاب، واعتمدها بعد ذلك محافظ السويس وتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة السويس والبوابة الالكترونية، للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس 2019 ظهرت عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الالكترونية لمحافظة السويس برقم الجلوس، حيث يمكن الان لجميع طلاب الشهادة الاعدادية لمحافظة السويس الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم على الفور عبر الرابط الرسمي لنتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة السويس.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس

اعتمد محافظ السويس نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة السويس 2019 نهاية العام الدراسي، وتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة السويس والبوابة الإلكترونية، للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس برقم الجلوس.