نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية عبر مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية من المنتظر خلال الأيام القادمة الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الشرقية وذلك بعد الإنتهاء من أعمال تصحيح أوراق الاجابات ورصد ومراجعة درجات الطلاب وكان الطلاب بدء إمتحانات نهاية العام الدراسي 2019 يوم السبت الموافق 11-5 واستمرت لمدة أسبوع دون وجود أي شكاوى من قبل الطلاب وأولياء الأمور حيث جاءت جميع الأسئلة سهلة ومبسطة بمستوى الطالب المتوسط ولم تحرج عن الكتاب المدرسي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية.

وتعد نتيجة الشهادة الاعدادية من أهم المراحل لذلك تحظى باهتمام كبير لانها هي نهاية التعليم الأساسي وتحدد مسار الطالب واتجاهاته العلمية ومن خلال موقعنا سنساعد جميع الطلاب على معرفة نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للمحافظة على الإنترنت برقم الجلوس الخاص بكل طالب حيث انتهى اليوم طلاب الصف الثالث الاعدادي من امتحانات الترم الثاني في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية ويتوالى البحث في هذه الفترة عن موعد ظهور النتيجة .

سيتم اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسابيع القادمة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة داخل الكنترولات ثم يليها اعتماد النتيجة من قبل السيد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب وظهورها بالمحافظة علي موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية , وكانت نسبة نجاح نتيجة الترم الأول لمحافظة الشرقية 80.01 % حيث قام أدى حوالي 119225 طالب وطالبة وحضر الإمتحان حوالي 118869 ووصل عدد الناجحين الى 95111 موزعين على 664 لجنة امتحانية في ٢٠ إدارة تعليمية على مستوى محافظة الشرقية.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني.

ولمعرفة الدخول على الموقع الخاص بالمحافظة يجب اتباع الخطوات التالية من أجل الحصول على النتيجة أما في حالة تعذر ظهور النتيجة بمكن المحاولة مرة أخرى بعد الانتظار قليلا, كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم

اولا يجب الدخول على موقع النتائج وإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك

ثانيا ادخال رقم الجلوس والضغط على كلمة بحث

ثالثا ستظهر النتيجة كاملة بدرجات الطالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية عبر البوابة الإلكترونية من——هنا

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