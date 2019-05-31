نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 الفصل الدراسي الثاني “آخر السنة” برقم الجلوس عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية

أوشكت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 الفصل الدراسي الثاني على الظهور، وتجرى الآن العمليات النهائية لتصحيح أوراق الإمتحانات ومراجعة التصحيح، وفور الإنتهاء سوف تبدأ عمليات رصد درجات الطلاب والطالبات، وبعدها سوف يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الترم الثاني “آخر السنة” من قبل السيد محافظ الشرقية، وأخيراً سيتم رفعها والإعلان عنها عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية، ومن ثم سوف يكون بإمكانكم معرفة نتيجتكم من خلال إدخال رقم الجلوس فقط، تابعوا هذا المقال والذي من خلاله سوف نقوم بنشر رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس فقط.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

صرح الأستاذ رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول في وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن عدد الطلاب والطالبان اللذين قاموا بآداء امتحانات الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثاني 2019 بلغ عددهم 122508 طالب وطالبة، مقسيمين على “699” لجنة امتحانية على مستوى مالإدارات التعليمة لمحافظة الشرقية وهم 13 إدارة تعليمة.

والإدارات التعليمية في محافظة الشرقية هم: “إدارة فاقوس التعليمية، إدارة القرين التعليمية، إدارة القنايات التعليمية، إدارة ديرب نجم التعليمية، إدارة العاشر من رمضان التعليمية، إدارة مشتول السوق التعليمية، إدارة ههيا التعليمية، إدارة غرب الزقازيق التعليمية، إدارة منيا القمح التعليمية، إدارة الصالحية التعليمية، إدارة بلبيس التعليمية، إدارة شرق الزقازيق التعليمية، إدارة كفر صقر التعليمية”، سيقوم موقعنا بنشر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الشرقية 2019 برقم الجلوس.

رابط نتيحة الشهادة الاعدادية 2019 لمحافظة الشرقية

إليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 للفصل الدراسي الثاني “آخر السنة” برقم الجلوس.

بإمكان أي طالب وطالبة من الصف الثالث الاعدادي ترك رقم الجلوس الخاص بهم في تعليق أسفل المقال في حالة عدم معرفة الوصول إلى نتيجتهم، وموقعنا سوف يساعدكم على الفور، وذلك عند اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية من قبل المحافظ والاعلان عنها عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية.