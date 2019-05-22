نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 “آخر السنة” عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلاله سوف يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 الترم الثاني “آخر السنة”، حيث يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 نتائج اخر السنة، والتي سوف يتم الاعلان عنها بعد الانتهاء من كافة عمليات تصحيح أوراق الامتحانات وثم مراجعة التصحيح الدقيقة للأوراق، ثم رصد الدرجات والمجموع الكلي للطالب، بعد ذلك يقوم وزير التربية والتعليم لمحافظة القاهرة اعتماد النتيجة ورفعها عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، وهذا الموقع تم انشاءه من قبل وزير التربية والتعليم لمحافظة القاهرة، خاص بنتائج كافه المراحل التعليمية ولكن لمحافظة القاهرة فقط، وذلك بهدف التسهيل على طلاب محافظة القاهرة بالعثور على نتيحتهم، وعبر هذا المقال سوف نقوم بنشر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي ورابط موقع مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 الترم الثاني “نتائج آخر السنة”.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

أكدت بعض المصادر المسؤولة من داخل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 اوشكت على الظهور، حيث تجرى الآن عمليات الكنترول النهائية من مراجعة التصحيح والرصد، وفور الإنتهاء سيتم اعتماد النتيجة ثم رفعها عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، وموقع مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية سيتم الاعلان عنها عند إعلانها في محافظة الاسكندرية، وبعدها في محافظة اللقاهرة ومن ثم محافظة الجيزة وهكذا، محافظة تلو الأخرى، وامتحانات الشهادة الاعدادية مرت بسلام وانتهت يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، واكدت مديرية التربية والتعليم أنها لم تتلقى أي شكاوي من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، تابعوا هذا المقال والذي سننشر من خلاله رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 الترم الثاني.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

إليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 نهاية العام، رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، ورابط موقع مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة