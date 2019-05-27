نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 نهاية الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 تم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم اللواء خالد عبد العال بمحافظة القاهرة بنسبة “82%”، حيث كان ينتظرها حوالي 161 ألف و832 طالب وطالبة بكل قلق وتوتر شديد هم وأولياء أمورهم، حيث أن امتحانات الصف الثالث الاعدادي مرّت بسلام ولم تتلقى وزارة التربية والتعليم فمحاظة القاهرة أي شكاوي من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، وذلك لأن الامتحانا جءت في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة جاءت من داخل محتوى الكتاب المدرسي، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بنشر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 فور الإعلان عنها برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019

تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 للفصل الدراسي الثاني منذ قليل، حيث أنه جاءت نسبة النجاح في مدارس البنات أعلى من مدارس البنين كعادة كل عام، وإدارة وسط القاهرة التعليمية احتلت المركز الأول في النجاح، ومن لعدها إدارة غرب القاهرة، وأخيراً إدارة شبرا التعليمية، تابعوا هذا المقال والذي سننشر من خلاله رابط موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 نهاية العام الدراسي الثاني برقم الجلوس فقط.

بوابة نتائج التعليم الاساسي

انتهت امتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي الثاني 2019 في محافظة القاهرة يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019 في جميع الإدرات التعليمية الـ32 في القاهرة، وبدأت بعدها عمليات تصحيح أوراق الإمتحانات ومراجعة التصحيح والرصد، واليوم ومنذ قليل قام وزير التربية والتعليم لمحافظة القاهرة اللواء “خالد عبد العال”، خلال ساعات قليلية جداً سيتم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 عبر موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي، إليكم رابط النتيجة للاستعلام عنها برقم الجلوس.

بإمكان الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019، من خلال الاتصال على هذا الرقم من أي خط أرضي “09000100”، أو ترك رقم الجلوس في تعليق أسفل هذا المقال ونحن سو نساعدكم فور الإعلان عنها.