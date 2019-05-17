نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2019 الفصل الدراسي الثاني “نهاية العام” مديرية التربية والتعليم لمحافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2019 الفصل الدراسي الثاني “نهاية العام” سوف يتم الاعلان عنها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة القليوبية وذلك من خلال ادخال رقم الجلوس فقط، وموقعنا سوف يتابع معكم كافة أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2019 وعرضها لكم فور اعتمادها ورفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة القليوبية، حيث أن طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2019 وأولياء أمورهم يترقبون بفارغ الصبر وبكل قلق وتوتر شديد الإعلان عن النتيجة بعد أن انتهوا من آداء امتحانتهم على أكمل وجه في جميع محافظات الجمهورية يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

تجرى الآن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات الدقيقة، وعمليات مراجعة التصحيح والرصد، ومن ثم سيتم اعتمادها من قبل محافظ القليوبية وبعدها سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2019 في كافة االإدارات التعليمية في محافظة القليوبية وهم 12 إدارة “إدارة قها، إدارة كفر شكر، إدارة القناطر الخيرية، إدراة بنها، إدارة شرق شبرا، إدارة غرب شبرا، إدارة الخصوص، إدارة الخانكا، إدارة شبين القناطر، إدارة قليوب، إدارة العبور، إدارة طوخ”، وهذه الإدارات تضم مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية العديد من المدارس، والمدارس هي “مدرسة أحمد شوقي الإعدادية بنين، مدرسة إعدادية شبرا الخيمة، مدرسة حسني مبارك الاعدادية، مدرسة عمار بن ياسر الاعدادية، مدرسة صلاح دياب الاعدادية، مدرسة الاصلاح الزراعي، مدرسة بلال بن رباح، مدرسة خالد بن الوليد بشبرا، مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي بنين، مدرسة طحانوب المشتركة، مدرسة قها الإعدادية، مدرسة شبرا الخيمة، مدرسة أبو زعبل، مدرسة باسوس، مدرسة شبين القناطر، مدرسة السلمانية، مدارس بنها التعليمية”.

مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية

وللاستعلام ومتابعة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2019 الفصل الدراسي الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة القليوبية برقم الجلوس، إليكم رابط النتيجة:

تعد نتيجة الشهادة الاعدادية من أهم النتائج التي ينتظرها الطلاب والطالبات، وذلك لأنها من أهم المراحل الإنتقالية في حياة الطالب التعليمية، فمن الممكن أن تنقله إلى مرحلة الثانوية العامة، أو مرحلة الثانوية الفنية بأقسامها “التجارية، الصناعية، الزراعية”، وذلك بحسب المجموع الكلي الذي يحصده الطالب في نهاية المرحلة الإعدادية، تابعوا من خلال هذا المقال سوف نخبركم بكل جديد يخص نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2019 الفصل الدراسي الثاني والتي سيتم رفعها فور اعتمادها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة القليوبية برقم الجلوس.