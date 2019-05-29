نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد 2019 نهاية العام عبر البوابة الالكترنية لمحافظة الوادي الجديد

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد 2019 الفصل الدراسي الثاني “آخر السنة” تم اعتمادها من قبل محافظ الوادي الجديد اللواء “محمد الزملوط” بنسبة نجاح 84.9%، قام باعتمادها بعد أن تم الانتهاء من كافة عمليات تصحيح أوراق الامتحانات والمراجعة الدقيقة ورصد الدرجات، ومن ثم اعتمدها اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وتم رفعها عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الوادي الجديد، ومن خلال موقعنا وعبر هذا المقال سوف نقوم بنشر رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الوادي الجديد للاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد 2019 للفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد

أشار الدكتور ابراهيم التداوي وزير التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد أن الطلاب والطالبات اللذين تقدموا لامتحانات الصف الثالث الاعدادي بلغ عددهم “4288” طالب وطالبة، وحضر منهم “4263” ونجح منهم “3622 ” طالب وطالبة، كما أن “التداوي” أضاف بأن النتيجة حصلت إدارة باريس التعليمية عل المركز الأول بنسبة نجاح بلغت “91.6%”، والمركز الثاني من نصيب إدارة الداخلة بنسبة نجاح بلغت “90.6%”، والمركز الثالث لإدارة بلاط بنسبة نجاح “89.7 %”، والمركز الرابع لإدارة الخارجة بنسبة نجاح “82.8 %”، والمركز الخامس لإدارة الفرافرة بنسبة نجاح “72.3 %”، سنقوم بنشر رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد 2019 الفصل الدراسي الثاني.

البوابة الالكترونية لمحافظة الوادي الجديد

إليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد 2019 الفصل الدراسي الثاني “آخر السنة”، رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الوادي الجديد.

بإمكانكم ترك اسم الطالب ورقم الجلوس في تعليق أسفل المقال عند حدوث أي عائق أو مشكلة تواجهكم في العثور على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد 2019، وموقعنا سوف يساعدكم على الفور ونشر الدرجات بالمجموع الكلي للطالب، يتمنى لكم موقعنا النجاح والتوفيق.