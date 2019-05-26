نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2019 الفصل الدراسي الثاني “نهاية العام” البوابة الالكترونية لمحافظة بني سويف

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2019 للفصل الدراسي الثاني التي ينتظرها طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في محافظة بني سويف، بعد أن تم الإعلان عنها في محافظة الجيزة ومحافظة الاسكندرية ومحافظة كفر الشيخ، وكانت بنسبة النجاح في هذه المحافظات جيدة، حيث أنهم انتهوا من آداء امتحانتهم على أكمل وجه يوم الخميس الماضي الموافق 16 مايو 2019، و نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2019 نهاية العام سوف يتم الإعلان عنها من خلال رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة بني سويف بالاسم ورقم الجلوس فقط، تابعوا هذا المقال والذي سننشر من خلاله رابط نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة بني سويف.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف

أكدت بعض المصادر الموثوقة من وزارة التربية والتعليم فمحافظة بني سويف، أن امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2019 مرّت بسلام وبدون حدوت أي مشاكل، وأكدت أيضاً أنها لم تتلقى أي شكاوي من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك لأن امتحانات نهاية العام كانت في مستوى الطالب المتوسط وأسئلة الامتحانات جاءت من داخل محتوى الكتب المدرسية، وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2019 الفصل الدراسي الثاني “نهاية العام” برقم الجلوس، من خلال رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة بني سويف، والذي سنقوم بنشره لكم للاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.

البوابة الالكترونية لمحافظة بني سويف

نتيجة الشهادة الاعدادي لمحافظة الاسكندرية ظهرت عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية، ونتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الجيزة عبر مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والقاهرة عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، وكفر الشيخ من خلال مديرية التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة، أما عن نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2019، والتي ستم الاعلان عنها من خلال الرابط التالي:

البوابة الالكترونية لمحافظة بني سويف

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2019 ستم اعتمادها من قبل السيد محافظ بني سوي، ومن ثم رفعها عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة بني سويف، والاستعلام هنخا من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط، يتمنى لكم موقعنا النجاح والتوفيق.