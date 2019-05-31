نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2019 نهاية العام عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة بورسعيد برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2019 نهاية الفصل الدراسي الثاني سوف يتم الإعلان عنها غداً السبت 1 يونيو 2019، بعد أن أعلن محافظ بورسعيد اللواء “عادل الغضبان” في بيان له أنه سيعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بور سعيد غداً في تمام العاشرة صباحاً، وذلك سيكون في إحدى قاعات مدرسة الزهور الاعدادية للبنات، وقال بأنه من المتوقع أن يحضر اعتماد نتيجة اعدادية بور سعيد غداً وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة بورسعيد دكتور “نبوي باهي، والمهندس “كامل أبو زهرة” السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، وعدد من قيادات التعليم وبعض من أولياء أمور الطلاب والطالباتت بالمحافظة، وبعد أن يتم اعتماد النتيجة سيتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة بورسعيد ليتمكن الطلاب الاستعلام ومعرفة النتيجة برقم الجلوس فقط.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2019

انتهى طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي امتحانتهم لنهاية العام 2018_2019 يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، ومن بعد ذلك بدأت اللجان في محافظة بورسعيد وفي كافة اللجان في المحافظة بعمليات التصحيح أوراق الامتحانات، وعمليات مراجعة التصحيح الدقيقة، ومن ثم رصد الدرجات لكافة الطلاب والطالبات، وغداً بإن الله تعالى سوف يقوم محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبات باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بور سعيد في تمام الساعة العاشرة، ومن ثم رفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم أو من خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة بورسعيد برقم الجلوس.

رابط الاستعلام عن نتيجة اعدادية بورسعيد 2019

من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة بورسعيد أو عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة بور سعيد، يمكن لطلاب وطالبات المحافظة الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2019 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس فقط، إليكم رابط الاستعلام عن النتيجة.

موقعنا سوف يخبركم بكل جديد يخص نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بور سعيد، ونشر كافة الأخبار الخاصة بالنتيجة لحظة بلحظة، ونشرها عبر هذا المقال فور اعتمادها ورفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة بورسعيد أو من خلال رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة بور سعيد.