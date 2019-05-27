نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء 2019 الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء

نتيجة الشهادة الاعدادية الاعدادية محافظة جنوب سناء 2019 نهاية العام الدراسي الثاني والتي ينتظرها كافة طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في محافظة جنوب سناء،فقد اعتمد اللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء نتيجة الشهادة الاعدادية بجنوب سيناء 2019 منذ ساعات قليلة، وسيتم رفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط، ومن خلال موقعنا وعبر هذا المقال سوف نقوم بنشر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء 2019 نهاية العام، ورابط مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء
أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء الأستاذ محمد حامد عقل أن نسبة النجاح لهذا العام وصلت “لـ 80.5%” مضيفا أن نسبة النجاح بالتعليم العام “78.49%” بعدد 1690 ناجحا و62 غائبا و 2153 حاضرا، أما التعليم الرسمي لغات فبلغت نسبة النجاح “93.50%” بعدد 144 ناجحا لعدد 154 حاضرا، أما التعليم الخاص فوصلت نسبة النجاح به “90.6%” لعدد 87 ناجحا و96 حاضرا، والتعليم الدولي وصلت نسبة النجاح به “100 %” لعدد 14 حاضرا، والمنازل وصلت نسبة النجاح به “33.75%” بعدد 27 ناجحا و29 غائبا و 80 حاضرا من جملة 109 طالبا وطالبة، إليكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء 2019 لمعرفة النتيجة برقم الجلوس.
مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء
إليكم رابط مدرية التربية والتعليم بجنوب سناء لمعرفة نتيجتكم برقم الجلوس:
مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء
أوائل الشهادة الاعدادية بجنوب سيناء
كما أعلن أيضاً وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سناء أن أوائب الصف الثالث الاعدادي لهذا العام يتصدرها الفتيات بعدد “11 فتاه” وهم:
ندى محمد عبد المولى عبد العال بمجموع 279 المركز الأول مدرسة أبورديس الإعدادية
مرام عماد عدلي عشم بمجموع 279 المركز الأول مكرر مدرسة السيدة خديجة الإعدادية
آلاء الله هشام السيد عبد الله بمجموع 279 المركز الأول مكرر مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات
عبد الرحمن أيمن محمد عبد العزيز المركز الأول مكرر بمجموع 279 مدرسة الأهرام الرسمية لغات
سهيلة وليد إبراهيم إبراهيم المركز الأول مكرر بمجموع 279 مدرسة بلال بن رباح الإعدادية
بسنت سليم أحمد حسين المركز الأول مكرر بمجموع 279 مدرسة الزهور الإعدادية بنات
ملك محمد علي محمد المركز الثاني بمجموع 278.5 مدرسة الشهيد عمرو شكري
سلمى يوسف عبد الحليم عبد الحليم المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات
أمل مبروك سعيد عبد الغني المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 مدرسة الشهيد عمرو شكري
مريم أشرف عبد العظيم عبد الرحمن المركز الثاني مكرر 278.5 مدرسة أبورديس الإعدادية
مروة محمود محمد المحروق المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 مدرسة أبورديس الإعدادية
ندى أشرف عبد الستار عبد الله المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 مدرسة الزهور الإعدادية بنات
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