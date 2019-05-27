نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء 2019 الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء

نتيجة الشهادة الاعدادية الاعدادية محافظة جنوب سناء 2019 نهاية العام الدراسي الثاني والتي ينتظرها كافة طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في محافظة جنوب سناء،فقد اعتمد اللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء نتيجة الشهادة الاعدادية بجنوب سيناء 2019 منذ ساعات قليلة، وسيتم رفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط، ومن خلال موقعنا وعبر هذا المقال سوف نقوم بنشر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء 2019 نهاية العام، ورابط مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء الأستاذ محمد حامد عقل أن نسبة النجاح لهذا العام وصلت “لـ 80.5%” مضيفا أن نسبة النجاح بالتعليم العام “78.49%” بعدد 1690 ناجحا و62 غائبا و 2153 حاضرا، أما التعليم الرسمي لغات فبلغت نسبة النجاح “93.50%” بعدد 144 ناجحا لعدد 154 حاضرا، أما التعليم الخاص فوصلت نسبة النجاح به “90.6%” لعدد 87 ناجحا و96 حاضرا، والتعليم الدولي وصلت نسبة النجاح به “100 %” لعدد 14 حاضرا، والمنازل وصلت نسبة النجاح به “33.75%” بعدد 27 ناجحا و29 غائبا و 80 حاضرا من جملة 109 طالبا وطالبة، إليكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء 2019 لمعرفة النتيجة برقم الجلوس.

مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء

إليكم رابط مدرية التربية والتعليم بجنوب سناء لمعرفة نتيجتكم برقم الجلوس:

مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء

أوائل الشهادة الاعدادية بجنوب سيناء

كما أعلن أيضاً وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سناء أن أوائب الصف الثالث الاعدادي لهذا العام يتصدرها الفتيات بعدد “11 فتاه” وهم: