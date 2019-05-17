نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط بعد الإنتهاء من امتحانات نهاية العام لطلبة وطلاب الشهادة الاعدادية بدمياط, يترقب أولياء الأمور نتيجة أبناءهم من أجل الإطمئنان على مستقبلهم الدراسي لأن هذه السنة تعد أهم السنوات السابقة لانها تحدد مسار وأمنيات أبناءهم حيث يتساءل العديد عن موعد ظهور النتيجة ومن خلال موقعنا سوف نتابع معكم أخر تطورات النتيجة وموعد الإعلان عنها عبر المواقع الرسمية على الإنترنت.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط

حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط السيد سويلم أن النتيجة سوف تظهر خلال أواخر الأسبوع القادم بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة دمياط مؤكدا أن الإدارة لم تتلقى أي شكاوى من قبل الطلاب أثناء سير الامتحانات وأن الأسئلة كانت بمستوى الطالب المتوسط من داخل الكتاب المدرسي بجميع المواد الدراسية المقررة عليهم هذا العام وفور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات سيتم الإعلان عنها بعد إعتمادها من الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لعرضها رسميا من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة .

حيث أدى حوالي 25200 ألف طالب وطالبة الامتحانات وتم توزيعهم على 137 لجنة بجميع الإدارات التعليمية العشر التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط ومنها كفر سعد, كفر البطيخ, فارسكور, الزرقا, الروضة, ميت أبو غالب, عزبة البرج, كفر البطيخ وغيرهم وكانت نسبة نجاح الترم الأول للعام الدراسي 2018- 2019 وصلت 74%.

روابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني.

سنتابع معكم كل ماهو جديد لحظة بلحظة عن أخر تطورات نتيجة نهاية العام لمحافظة دمياط حيث يبدأ المتخصصون أعمال التصحيح في المراكز المعدة من قبل مديرية التربية والتعليم يوم السبت القادم عقب انتهاء الامتحانات مباشرة ، وبعدها سوف يتم تجميع النتيجة من داخل كنترولات تمهيدا للإعلان عنها خلال نهاية شهر مايو الجاري برقم الجلوس الخاص بكل طالب عبر الرابط المتواجد بالمقال.

أما بالنسبة عن المجموع الكلي لدرجات الصف الثالث فإن مجموع الدرجات الكلي 280 درجة مقسمة على الترمين الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة وهو حاصل المواد الأساسية ماعدا ( الحاسب الآلي والتربية الدينية والفنية ) لا تضاف على المجموع الكلي ولكنها في نفس الوقت مواد نجاح ورسوب.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة دمياط

يمكنك الحصول على النتيجة ————— من هنا.

كما يمكنك الحصول على النتيجة ———–من هنا

كما يمكنكم معرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي لجميع المحافظات