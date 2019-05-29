نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2019 | ظهرت الآن بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة دمياط منذ قليل، جاء ذلك بعد أن قامت الدكتورة منال عوض محافظ محافظة دمياط باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019، هذا كما تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية المهنية أيضاً، وبلغت نسبة نجاح طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة دمياط 72.14%، فيما بلغت نسبة نجاح طلاب الاعدادية المهنية 79.6%، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية في دمياط بالنسلة للمكفوفين والصم وضعاف السمع 100%، وتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة دمياط في مقر المحافظة بحضور السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، وعلى الفور تم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة دمياط على موقع مديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الاعدادية في دمياط 2019 بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط نتيجة الشهادة الاعدادية للطلاب بالاسم ورقم الجلوس، وللاطلاع على نتيجة اعدادية دمياط 2019 من هنا.

هذا وستكون النتيجة متاحة رسمياً في جميع مدارس دمياط، والإدارات التعليمية التابعة لها، بحيث يمكن للطلاب التوجه إلى المدرسة والاطلاع على كشوف نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس وبالاسم.

استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية دمياط

بعد ترقب وانتظار طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة دمياط لاعلان النتيجة، خاصة بعد أن ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظات القاهرة، الاسكندرية، بني سويف، كفر الشيخ، الجيزة، ترقب طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة دمياط إعلان نتائج امتحاناتهم.

وفي حال تعذر الحصول على نتيجة اعدادية دمياط 2019، يمكنكم ترك الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل المقال وسوف نقوم بمساعدتكم في الحصول على النتيجة فوراً.

هذا وخلال إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة دمياط، قامت الدكتورة منال بتقديم خالص التهاني للطلاب الناجحين في اعدادية دمياط مؤكدة بأن المحافظة لا تدخر أي جهد في تشجيع الطلاب والأخذ بيدهم لتحقيق الأفضل علمياً وعملياً.