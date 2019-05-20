نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا الترم الثاني يتابع أولياء أمور طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة قنا موعد ظهور النتيجة على أحر من الجمر، وذلك بعد أن انتهى جميع الطلاب من أداء امتحانات نهاية العام نهاية الأسبوع الماضي , حيث أدى امتحانات الترم الثاني حوالي 50798 طالب وطالبة بجميع الادارات التعليمية التابعة لمحافظة قنا, حيث صرح الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن عمليات التصحيح والمراجعة مازالت مستمرة حتى الأن وعند الانتهاء سيتم اعتمادها من قبل السيد المحافظ عبد الحميد الهجان وبعدها ستظهر على المواقع الرسمية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا.

كما أكد أن الادارة لم تتلقى أي شكاوى أثناء سير الامتحانات وأن جميع الأسئلة كانت من داخل الكتاب المدرسي ومن المتوقع ظهورها النتيجة خلال الشهر الجاري لافتا أن تأخر النتيجة يصب في مصلحة جميع الطلاب نظرا لتفادي الأخطاء أثناء تصحيح الاوراق أو رصد الدرجات فهذه العملية تأخد مدة تتراوح من 8 ايام الى 10 ايام , وكان طلاب الشهادة الإعدادية قد انتهوا من إمتحانات نهاية العام الدراسي 2019 نهاية الأسبوع الماضي بجميع الإدارات التابعة لمحافظة قنا وتشمل ادارة غدارة , ادارة ابو تشت, ادارة دشنا ,ادارة فرشوط , ادارة نجع حمادي , ادارةنقادة ادارة الوقف,ادارة قوص.

استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا.

للدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة اتبع الخطوات الأتية, وفي حالة عدم الوصول الى النتيجة سوف نرسلها من خلال موقع كلمة فقط اترك اسمك ورقم جلوسك فى التعليقات أسفل المقال لنرسل لك نتيجتك ودرجاتك فور ظهورها على المواقع الرسمية للمحافظة.

قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة قنا

تسجيل البيانات الخاصة بالطالب.

ثم تأتي خطوة الضغط على زر النتيجة.

ويذكر أن نسبة نجاح الصف الثالث الاعدادي بمحافظة قنا العام الماضي بلغت 72.32%، حيث تقدم لأداء الامتحانات 50254 طالبا وطالبة حضر منهم 47740 طالب وطالبة، بلغ عدد الناجحين منهم 34529 طالب وطالبة، وحصل 60 طالب وطالبة على المركز الأول

اعرف نتائج المحافظات الأخرى