نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا الترم الثانى 2019 برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بقنا “خلال ساعات”

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة قنا 2019، والتي سوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من رصد درجات الطلاب والطالبات خلال الفترة القليلة القادمة، حيث تبقى محافظة قنا من المحافظات القليلة التي لم تعلن نتيجة الصف الثالث الاعدادى بعد إعلان أغلب محافظات الجمهورية نتائج الشهادة الإعدادية الدور الأول الترم الثاني 2019، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا من خلال المدارس وموقع مديرية التربية والتعليم بقنا، فور انتهاء ديوان المحافظة من اعتمادها من المحافظ مباشرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة قنا:

بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني عدد 50 ألف و878 طالب وطالبة، قد أدوا امتحانات الصف الثالث الاعدادى بمختلف مراكز محافظة قنا، وقد تركز أغلب الطلاب المُمتحنين في مركز نجع حمادي، الذي يضم أكبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية وقد اهتم سيادة المحافظ بتفقد بعض المدارس التعليمية الإعدادية أثناء تصحيح أوراق إجابات الطلاب، مثل مدرسة الشهيد خيرت القاضي الإعدادية بنين بنجع حمادي، وقد نوه سيادته على ضرورة الدقة والتأني أثناء التصحيح، مع تعيين موجه عام لكل مادة في كل مدرسة يتم بها التصحيح.

يمكنك ترك رقم الجلوس بالتعليقات وسوف نعلمك بالنتيجة فور رفعها.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا:

بعد الانتهاء من رصد درجات طلاب الشهادة الإعدادية الترم الثاني واعتمادها، سوف يتم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بقنا والذي من الُمتوقع إعلانها خلال الساعات القليلة القادمة، وقبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك حتى يتمكن الطلاب من الاستمتاع بإجازة العيد وأما عن طريق الاستعلام عن النتيجة فمن خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع التربية والتعليم بقنا.

2- الدخول إلى عبارة نتائج الامتحانات.

3- كتابة رقم الجلوس.

4- الضغط على اعرض النتيجة.

لم يتم إلى الآن رفع النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، وسوف نتابع معكم في موقع ” كلمة” جميع أخبار نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا الترم الثاني 2019.