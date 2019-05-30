نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2019 بالاسم ورقم الجلوس من مديرية التربية والتعليم بقنا

ما زالنا نسلط الضوء علي نتائج الامتحانات وزارة التربية والتعليم مصر لجميع الطلبة والطلبات بالمرحلة الإعدادية، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2019، عن طريق استخدام رقم الجلوس الخاص بأعزائي الطلبة والطلبات بالمرحلة الصف الثالث الإعدادي في محافظة قنا، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط موقع مديرية التربية والتعليم بقنا برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2019

من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا بداية الأسبوع القادم بأذن الله وذلك بعد أن تنتهي جميع ادارأت التربية والتعليم بالمحافظة، حيث اقتربت جميع الإدارات من الانتهاء من أعمالها بشكل رسمي، وسوف يعتمد السيد المحافظ نتيجة تالتة أعدادي وسوف يعلن عن أسماء الطلاب الأوائل ونسبة النجاح، حيث تتمني أدارة موقع كلمة دوت أورج لجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق.

بوابة مديرية التربية والتعليم بقنا برقم الجلوس

يمكن الدخول علي البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم بقنا بكل سهولة من خلال الرابط المرفق لكم بعالية، وذلك من اجل الاستعلام عن نتيجة تالتة أعدادي، حيث يمكن لجميع طلاب وطالبات في مرحلة الشهادة الإعدادية بداخل محافظة قنا من اجل متابعة الموقع الرسمي التابع لمديرية التربية والتعليم قي محافظة قنا من اجل استخراج درجات نتائج 3 أعدادي في جميع الإدارات التعليمية بإدارات أبو تشت ودشنا وفرشوط وقفط قنا وقوص ونجع حمادي وغيرها من المراكز والمناطق، وختاما نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.