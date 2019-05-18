نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات نهاية العام الدراسي بجميع الإدارات التعليمية التابعة بكفر الشيخ وينتظر أولياء الأمور نتيجة أبناءهم وسط حالة من القلق والتوتر, حيث انتهت امتحانات الشهادة الاعدادية خلال الأيام الماضية في جميع المحافظات ويترقب الجميع أخبار ظهور النتيجة وسوف نوافيكم أول بأول عن كل جديد حيث لم تنتهي محافظة كفر الشيخ من تصحيح أوراق الاجابات ورصد الدراجات حتى الان.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ .

وأدى الطلاب طلاب الشهادة الاعدادية الترم الثاني يوم 11-5 واستمرت لمدة أسبوع وسيتم الاعلان عن النتيجة خلال نهاية الشهر الجاري من خلال بوابة التعليم الالكتروني لمحافظة كفر الشيخ برقم الجلوس وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والتي بدأت بالفعل في جميع الادارات التعليمية التابعة لمحافظة كفر الشيخ وعند الإنتهاء سيتم اعتمادها من قبل محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل طه والإعلان عنها بمؤتمر رسمي ثم بعد ذلك سيتم رفعها على المواقع الرسمية للإعلان النتائج بكفر الشيخ حتى تخرج للطلاب النتيجة بسرعة كبيرة،ويحصل كل طالب وطالبة على تقييمه في المواد الدراسية التي امتحن فيها هذا الترم ابتداء من اللغة العربية واللغة الاجنبية, الرياضيات, الدراسات الاجتماعية, العلوم, التربية الدينية, التربية الفنية, ثم الحاسب الالي.

استعلم عن نتيجة الترم الثاني بكفر الشيخ.

وسيتاح لجميع طلاب الشهادة الاعدادية بجميع الادارات التعليمية بمحافظ كفر الشيخ والتي تضم ادارة إدارة دسوق التعليمية، وإدارة الحامول، إدارة بلطيم، إدارة شرق كفر الشيخ، وإدارة برج البرلس، وإدارة فوه، وإدارة بيلا، وإدارة سيدي غازي, ادارة سيدي سالم التعليمية, ولمعرفة الوصول الى النتيجة اتبع الخطوات التالية لتسهيل الدخول على الوقع المخصص لمحافظة كفر الشيخ يقوم الطالب بالدخول على البوابة الالكترونية لمحافظة كفر الشيخ .

ثم ادخال رقم الجلوس.

ثم الضغط على كلمة البحث .

كما يمكن معرفة نتيجة كل المحافظات من هنا

نتيجة الترم الثاني محافظة دمياط

نتيجة الترم الثاني محافظة القاهرة

نتيجةالترم الثاني محافظةالجيزة

ويذكر أن نسبة نجاح الطلاب بالترم الاول في محافظة كفر الشيخ , 85.76٪ ، حبث تقدما لأداء الامتحانات 52 ألف و302 طلاب وطالبة، أدى الامتحان 51 ألفا و766 طالبا وطالبة.