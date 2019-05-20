نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2019 الترم الثاني | نتائج اخر السنة عبر موقع مديرية التربية والتعليم لكفر الشيخ

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2019 الترم الثاني “آخر السنة” سيتم الإعلان فور الإنتهاء من عمليات تصحيح اوراق الامتحانات، ومن ثم مراجعة التصحيح الدقيقة، ثم رصد درجات الطلاب، واخيراً اعتماد النتيجة من قبل السيد محافظ كفر الشيخ ومن ثم رفعها فوراً على موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة كفر الشيخ برقم الجلوس فقط، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بنشر رابط موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة كفر الشيخ للإستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2019 الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الاعداية محافظة كفر الشيخ

تعتبر نتيجة الشهادة الاعدادية من اكثر النتائج الهامة في حياة الطالب المصري، وذلك لأنها تعد مرحلة انتقالية من المرحلة الاعدادية إلى المرحلة الثانوية العامة أو الثانوية الفنية بأقسامها “التجارية أو الزراعية أو الصناعية”، وذلك بحسب المجموع الكلي الذي يحصده الطالب أو الطالبة في نهاية السنة في المرحلة الاعدادية، حيث انه من المتوقع أن يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2019 الترم الثاني في آخر هذا الشهر الجاري “شهر رمضان”، وذلك عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة كفر الشيخ برقم الجلوس الخاص بالطالب فقط.

نتيجة اعدادية كفر الشيخ 2019

وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2019 الترم الثاني من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة كفر الشيخ برقم الجلوس، إليكم الرابط: