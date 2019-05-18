نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني “آخر السنة” جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدارسي الثاني من أهم النتائج المنتظرة من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، حيث يترقب كافة الطلاب والطالبات في مختلف محافظات جمهورية مصر، بعد أن انهوا امتحانتهم على أكمل وجه يوم الخميس 16 مايو 2019، وسيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني في محافظة تلو الأخرى، وذلك من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بكل محافظة، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط، أما عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظة القاهرة سوف يتم الاعلان عنها عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، والذي قام بإنشاءه وزير التربية والتعليم بالقاهرة وذلك تسهيلاً على طلاب محافظة القاهرة بالعثور على النتيجة، مع العلم أن بوابة نتائج التعليم الأساسي لكافة نتائج جميع المراحل التعليمية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

أكدت بعض مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات المرحلة الاعدادية أجريت بسلام وأنها لم تتلقى أي شكاوي من الطلاب وأولياء الأمور، وهذا لأن الامتحانات جاءت من داخل محتوى الكتب المدرسية، والأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتسوط ومن خلال موقعنا وعبر مقالنا هذا سوف نقوم بنشر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي وروابط مديرية التربية والتعليم لجميع المحافظات للإستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات