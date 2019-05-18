نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني “آخر السنة” جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدارسي الثاني من أهم النتائج المنتظرة من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، حيث يترقب كافة الطلاب والطالبات في مختلف محافظات جمهورية مصر، بعد أن انهوا امتحانتهم على أكمل وجه يوم الخميس 16 مايو 2019، وسيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني في محافظة تلو الأخرى، وذلك من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بكل محافظة، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط، أما عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظة القاهرة سوف يتم الاعلان عنها عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، والذي قام بإنشاءه وزير التربية والتعليم بالقاهرة وذلك تسهيلاً على طلاب محافظة القاهرة بالعثور على النتيجة، مع العلم أن بوابة نتائج التعليم الأساسي لكافة نتائج جميع المراحل التعليمية.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019
أكدت بعض مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات المرحلة الاعدادية أجريت بسلام وأنها لم تتلقى أي شكاوي من الطلاب وأولياء الأمور، وهذا لأن الامتحانات جاءت من داخل محتوى الكتب المدرسية، والأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتسوط ومن خلال موقعنا وعبر مقالنا هذا سوف نقوم بنشر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي وروابط مديرية التربية والتعليم لجميع المحافظات للإستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الجيزة
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة البحيرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة المنوفية
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الإسكندرية
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسيوط
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة دمياط
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الغربية
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسماعيلية
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة بور سعيد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة شمال سيناء
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة جنوب سيناء
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحر الاحمر
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الوادي الجديد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة مطروح
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الفيوم.
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة اسوان
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الأقصر
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنيا
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة قنا
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة السويس
- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة بني سويف
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