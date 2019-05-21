نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية الترم الثاني برقم الجلوس قريباً

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية الترم الثاني أصبحت نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الاسكندرية أقرب من ذي قبل، فخلال الساعات القليلة الماضية تم تداول خبر الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في الاسكندرية خلال الساعات القادمة، وذلك عقب أن يقوم الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الاسكندرية باعتماد النتيجة.

وكان عدد 82699 طالباً وطالبة بمحافظة الاسكندرية قد قاموا بأداء امتحانات نهاية العام في الشهادة الاعدادية موزعين على 324 لجنة امتحانية في مختلف أرجاء المحافظة، كما أدى عدد 1985 طالباً وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية المهنية والتربية الخاصة بالاسكندرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسكندرية

وتشهد شوارع الاسكندرية وخاصة الأسر التي لديها طلاب في الشهادة الاعدادية حالة من الترقب من أجل ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني بالمحافظة، حيث انتهى الطلاب من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي يوم السادس عشر من شهر مايو الحالي، وتشير بعض المصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية بأن النتيجة سيتم نشرها بعد أن يقوم السيد المحافظ باعتمادها.

البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية

ومن أجل الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية بعد أن يتم اعتمادها من قبل السيد محافظ الاسكندرية كل ما عليكم هو زيارة موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية وادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد معرفة نتيجته، وذلك في محتلف الادارات التعليمية التابعة لمحافظة الاسكندرية.