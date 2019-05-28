نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 البحر الاحمر عبر بوابة نتائج البحر الاحمر بالاسم ورقم الجلوس

تم الانتهاء من أداء امتحانات الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات يوم 18 مايو 2019، وقد تم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في عدة محافظات منذ أيام قليلة مثل محافظة الجيزة والقاهرة والاسكندرية وكفر الشيخ وغيرها من المحافظات، ويترقب طلاب الشهادة الاعدادية في المحافظات الأخرى التي لم تظهر فيها النتيجة بعد مثل البحر الاحمر والاقصر واسوان والسويس ودمياط وغيرها من المحافظات الاعلان عن النتيجة، وسنتابع معكم كل أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في البحر الأحمر بشكل مستمر كل التصريحات حول موعد النتيجة لتتمكنوا من الحصول عليها على الفور.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 البحر الاحمر

هذا وقد أكدت الأستاذة نورا كامل فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، بأنه سوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بمحافظة البحر الاحمر خلال الأسبوع المقبل، وهذا ما أكده اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، كما أنه تم التأكيد من قبل نورا كامل فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الاحمر، بأنه قد تم الانتهاء بالفعل من أعمال تصحيح أوراق امتحانات طلاب اعدادية البحر الاحمر، ويتم الان عملية رصد الدرجات، وفور الانتهاء من هذه الاعمال يتم اعتمادها من قبل اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الاحمر.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحر الاحمر

أكدت مصادر موثوقة عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة البحر الاحمر، حيث أنه سوف يتم ظهورها يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019، أي أنه خلال ساعات قليلة، حيث أنه سوف يتم أولآ الاعلان عن أسماء أوائل اعدادية البحر الاحمر 2019 ونسبة النجاح، ومن ثم يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدية بالاسم ورقم الجلوس في محافظة البحر الاحمر عبر موقع بوابة نتائج البحر الاحمر.

موقع نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في البحر الاحمر

يمكن لجميع طلاب الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة البحر الاحمر، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 خلال ساعات قليلة جدآ، عبر الدخول إلى موقع بوابة نتائج البحر الاحمر، وكتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بهم، وسيتم ظهور النتيجة بالمجموع الكلي ودرجات جميع المواد.