نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس – محافظة القاهرة

بعد انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني يبدأ الطلاب وأولياء الامور البحث عن نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادي ونعرض لكم في هذا المقال النتيجة من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم وذلك بعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية من وزير التربية والتعليم وارسالها الى الادارات التعليمية الخاصة بكل محافظة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

بعد الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابات للطلاب ومراجعتها وتجميع الدرجات يتم ارسال الكشوف النهائية واعلان نتائج أوائل الجمهورية في الصف الثالث الاعدادي وبعد ذلك يتم ارسال النتيجة إلى مديرية التربية والتعليم التي تقوم بوضع النتيجة أولا على موقع مديرية التربية والتعليم قبل أن يتم اعلانها في المدارس ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة القاهرة من رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني عن طريق الاتصال على 09000100 وتسجيل الاسم ورقم الجلوس وسيتم ابلاغكم بالنتيجة فور ظهورها مباشرة، ويمكنكم ترك الاسم ورقم الجلوس في التعليقات أسفل المقال وسيتم الرد عليكم بالنتيجة في أقرب وقت ممكن.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظات مصر

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بمحافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بمحافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بمحافظة الاسكندرية الفصل الدراسي الثاني

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بمحافظة الاسماعيلية الفصل الدراسي الثاني

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بمحافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بمحافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني

سنقوم بإدراج باقي المحافظات قريبا