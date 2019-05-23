نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الجيزة الترم الثاني موقع مديرية التربية والتعليم gizaedu.gov.eg

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة بعد قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بمحافظة الجيزة اليوم الخميس، بعد أن تم الانتهاء من تصحيح أوراق درجات طلاب محافظة الجيزة في امتحانات الصف الثالث الاعدادي نهاية العام الدراسي 2019/2018.

وكان طلاب محافظة الجيزة قد قاموا باداء امتحانات نهاية العام في مختلف مديريات التعليم التابعة للمحافظة، حيث كانت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية هذا العام 81% من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدوا لامتحانات الشهادة الاعدادية، كما كان هناك عدد 193 طالباً وطالبة هم الأوائل على مستوى المحافظة.

استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

ويمكن الآن لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك من خلال زيارة gizaedu.gov.eg حيث يمكن الموقع طلاب المحافظة من الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي نهاية العام من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته، ومن ثم ستظهر لكم النتيجة في كافة المواد.

وبعد أن تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الجيزة لم يتمكن الكثير من الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتيجتهم، حيث تعذر عليه الوصول لموقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة بسبب كثرة الضغط على الموقع من قبل الكثيرين، والذين يبحثون عن النتيجة في الوقت الحالي.