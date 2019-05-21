نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني بالغربية برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية

انتهى طلاب الشهادة الاعدادية من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي في محافظة الغربية منذ بضعة أيام، حيث سوف تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية نهاية شهر مايو الجاري، وهذا ما أكده وزير التربية والتعليم بخصوص ظهور النتيجة، لذلك ومن خلال موقعنا سوف ننشر لكم رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية لكي تتمكنوا من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للترم الثاني في محافظة الغربية برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

ينتاب طلاب الشهادة الاعدادية حالة من القلق والتوتر، كذلك أولياء أمورهم، وذلك لأن المرحلة الاعدادية مرحلة من المراحل التعليمية المهمة في حياة الطالب المصري، ولا سيم الصف الثالث الاعدادي أو الشهادة الاعدادية وذلك لأنه من خلالها يتم نقل الطالب إلى المرحلة الثانوية، وهذا يتوقف على مجموع الطالب في الشهادة الاعدادية، فمن الممكن الالتحاق بالثانوية العامة أو الثانوية الفنية ( زراعة، تجارة، صناعة)، ومن هنا يتم تحديد كلية الطالب وفق مجموعه أيضآ، ولذلك ننشر لكم نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني بالغربية برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.

هذا وتتم الان عمليات تصحيح أوراق طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الغربية، ويتم بعد الانتهاء من تصحيح الاوراق، المراجعة بشكل دقيق جدآ حرصآ على عدم وجود أي أخطاء في أوراق الطلاب، ومن ثم يتم رصد الدرجات والنتيجة النهائية، ويتم إرسالها بعد ذلك لوزارة التربية والتعليم بالغربية، وبعد الانتهاء من كل ذلك ترفع مباشرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية برقم الجلوس، لكي تتمكنوا من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني بالغربية برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.

موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني بالغربية برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية، وذلك فور ظهورها رسميآ عبر الموقع الرسمي الذي تم ذكره لكم الان، علمآ بأن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني بالغربية سوف تظهر نهاية شهر مايو الجاري، كما أكد وزير التربية والتعليم ذلك.