نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات التي تم الاعلان عنها رسمياً.. اعرف ترتيبك على المحافظة

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 في معظم المحافظات ولم يتبقى إلا محافظات قليلة لن يتم الاعلان عنها رسميا حتى الأن، ونقدم لكم على موقع كلمة دوت أورج خاصية الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس لأول مرة ويمكنكم أيضا معرفة ترتيب الطالب على مستوى المحافظة في جميع المحافظات التي تم الاعلان عنها رسميا بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والاعلان عنها في المحافظات والادارات التعليمية.

نتيجة الشهادة الاعدادية

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع محافظات مصر بالاسم ورقم الجلوس عن طريق الدخول إلى رابط موقع كلمة للنتائج واختيار اسم المحافظة من النافذة التي تظهر لكم على هذا الشكل:

قم باختيار اسم المحافظة التابع لها واختيار البحث بالاسم أو رقم الجلوس، ثم عرض النتيجة وستظهر لكم نتيجة الطالب في الحال ومن لم يستطع الحصول على النتيجة يمكنكم كتابة رقم الجلوس في التعليقات وسنقوم بالرد عليكم بالنتيجة في أقرب وقت.

الاستعلام عن نتائج المحافظات

نعرض لكم جميع المحافظات في هذا المقال ونقوم بعمل تحديث دائم للمقال لوضع روابط المحافظات التي يتم الاعلان عن ظهور النتيجة بها ونساعدكم في الحصول على النتيجة برقم الجلوس في كل محافظة، يمكنكم الآن اختيار المحافظة التابع لها وستجد طريقة الحصول على النتيجة.

تنسيق دخول الثانوية العامة

بعد الحصول على النتيجة مباشرة يبحث الطلاب عن تنسيق الشهادة الاعدادية والدرجات المطلوبة لدخول الثانوية العامة، وننشر لكم التوقعات المبدئية ودرجات القبول في الثانوية العامة في كل المحافظات وتختلف الدرجات من محافظة إلى أخرى.