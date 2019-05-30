نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 روابط استعلام نتائج أبرز المحافظات ظهور القليوبية برقم الجلوس

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالعديد من المحافظات المصرية، وسنكون معكم في متابعة ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي في باقي المحافظات، حيث ظهرت نتيجة إعداية الجيزة والإسكندرية، ونتابع ظهور نتيجة إعدادية القاهرة والقليوبية والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وباقي المحافظات المصرية الأخرى، وتقوم العديد من الكنترولات بالمحافظات بعمليات التصحيح ومن المتوقع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بين الحين والأخر.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني برقم الجلوس سيتم توفير الروابط الخاص بها لجميع الطلاب بكل المحافظات المصرية توالياً مع ظهورها، سواء من خلال الروابط الرسمية لمديريات التربية والتعليم، أو من خلال المواقع الأخرى كاليوم السابع وفيتو وغيرهم، حيث سنوفر أكثر من سيرفير خاص بكل محافظة من أجل تسهيل الأمر على الطلاب وأولياء الأمور الذين سيستعلمون على النتائج، خاصة أن مع بداية ظهور النتائج تعاني العديد من السيرفيرات من البطئ بسبب ضغط الزوار.

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2019

ظهرت رسمياً نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة خلال الساعات الماضية وسنوفر لكم عبر بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الخاص بكل طالب، ويمكنكم زيارة “بوابة التعليم الأساسي” للحصول على التيجة برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2019

ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيرة يوم الخميس الماضي ويمكنكم الإستعلام عنها من هنــــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2019

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية باتت متاحة بعد اعتمادها مساء الخميس بنسبة نجاح 85.2% من قبل الدكتور علاء عبد الحليم، استعلم عنها الآن.

نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2019

محافظة الإسكندرية هي المحافظة الأولى التي ظهرت بها نتائج الشهادة الإعدادية ويمكنكم الإستعلام عن نتيجتكم من هنــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2019

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية ستكون متاحة خلال الساعات المقبلة وسوف نوفرها لكم أعزائي الطلبة برقم الجلوس عبر مديرية التربية والتعليم بالشرقية وموقع الشرقية توداي حين ظهورها مباشرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية اقتربت من الظهور نتيجة إنتهاء عمليات التصحيح بالكنترولات، وعندما تكون متاحة سنوفر لكم النتيجة مباشرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019

ظهرت نتيجة إعدادية المنوفية صباح الخميس برقم الجلوس، استعلم عنها عبر رابط مباشر برقم الجلوس من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2019

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية ستصبح متاحة لجميع الطلبة قريباً للغاية، وذلك عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية الذي سيوفر النتائج فور ظهورها، ومع ظهور النتيجة سنوفر بدورنا النتائج سريعاً لكل الطلبة بسهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

سنوفر الروابط الخاصة بباقي المحافظات حال ظهورها، وستتغير كلمة قريباً بجوار كل محافظة إلي “ظهرت” بعد أن تعتمد رسمياً

تحديث اليوم الاثنين 27 مايو، اعتمدت نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة بنسبة نجاح 82% بتصديق اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

تحديث الثلاثاء 28 مايو، نذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة حتى الآن لم ترفع عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي ولكنها ظهرت عبر الخدمة الصوتية.

اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان اليوم الثلاثاء بنسبة نجاح بلغت 72.5 %, يمكنكم الاستعلام عنها عبر رابط بوابة فيتو بالاسم وروقم الجلوس من هنا.

اليوم الأربعاء سوف تظهر العديد من المحافظات، وكان هذا الأسبوع ظهرت نتائج القاهرة وكفر الشيخ واسوان وقبل ذلك الجيزة والإسكندرية.

اعتمدت منذ لحظات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس بنسبة نجاح 85.4 % من قبل اللواء عبدالمجيد صقر.

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظات بني سويف، دمياط، السويس، الوادي الجديد، ويترقب ظهور الدقهلية خلال دقائق.

اعتمدت منذ لحظات نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية، وسنوفر لكم روابط مباشر للاستعلام عنها.

قام اللواء سعيد عباس باعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية 2019 بمحافظة المنوفية منذ قليل لكافة الطلاب.