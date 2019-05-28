نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس في المحافظات التي ظهرت بها النتيجة رسميا

يبحث الطلاب عن نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني وذلك بعد الإعلان عن ظهور النتيجة في بعض المحافظات، وتظهر نتيجة الاعدادية في المحافظات تباعاً وكل محافظة تعتمد النتيجة في وقت مختلف عن المحافظات الأُخرى وتبدأ المحافظات بالإعلان عن النتيجة رسميا بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم واعتمادها من المحافظ، وتم ظهور النتيجة بالفعل في العديد من المحافظات سنقوم بعرضها لكم لمعرفة النتائج.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

ظهرت نتيجة الاعدادية رسميا في محافظة الاسكندرية ومحافظة مطروح ومحافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومحافظة أسوان ومحافظة كفر الشيخ بعد اعتماد النتيجة من وزارة التربية والتعليم والتأشير عليها من قبل المحافظ التابع لكل محافظة.

الاستعلام عن نتيجة الاعدادية في محافظات مصر

يمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات التي ظهرت بها النتيجة وذلك من خلال الدخول إلى رابط نتيجة المحافظة التابع لها وكتابة رقم الجلوس والاستعلام عن النتيجة واليكم المحافظات التي ظهرت بها نتيجة الشهادة الاعدادية:

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة

نتيجة الاعدادية في محافظة الجيزة

نتيجة اعدادية الاسكندرية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة المنوفية– لم تظهر بعد

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية– الخميس

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة أسيوط– آخر الأسبوع

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الإسماعيلية– لم تظهر بعد

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة الأقصر– لم تظهر بعد

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة البحر الأحمر– لم تظهر بعد

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الدقهلية–الخميس 30-5-2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة السويس– اقتربت

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة الغربية– لم تظهر بعد

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الفيوم– لم تظهر بعد

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة القليوبية – السبت 1-6-2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة المنيا– لم تظهر بعد

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الوادي الجديد-لم تظهر بعد

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة بني سويف– لم تظهر بعد

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة بورسعيد– لم تظهر بعد

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة دمياط– لم تظهر بعد

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة سوهاج–لم تظهر بعد

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة البحيرة– لم تظهر بعد

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة جنوب سيناء– ظهرت

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة قنا– لم تظهر بعد

سنقوم بوضع روابط نتيجة كل المحافظات فور الاعلان الرسمي عن ظهور النتيجة بها واعتمادها رسميا.

توقعات تنسيق دخول الثانوية العامة

يبحث الطلاب مباشرة بعد الحصول على النتيجة عن تنسيق الشهادة الاعدادية ودرجات القبول في الثانوية العامة في كل محافظة، ونقدم لكم المؤشرات المبدئية وتوقعات درجات القبول في المرحلة الثانوية: