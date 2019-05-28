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نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس في المحافظات التي ظهرت بها النتيجة رسميا

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس في المحافظات التي ظهرت بها النتيجة رسميا

يبحث الطلاب عن نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني وذلك بعد الإعلان عن ظهور النتيجة في بعض المحافظات، وتظهر نتيجة الاعدادية في المحافظات تباعاً وكل محافظة تعتمد النتيجة في وقت مختلف عن المحافظات الأُخرى وتبدأ المحافظات بالإعلان عن النتيجة رسميا بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم واعتمادها من المحافظ، وتم ظهور النتيجة بالفعل في العديد من المحافظات سنقوم بعرضها لكم لمعرفة النتائج.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

ظهرت نتيجة الاعدادية رسميا في محافظة الاسكندرية ومحافظة مطروح ومحافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومحافظة أسوان ومحافظة كفر الشيخ بعد اعتماد النتيجة من وزارة التربية والتعليم والتأشير عليها من قبل المحافظ التابع لكل محافظة.

الاستعلام عن نتيجة الاعدادية في محافظات مصر

يمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات التي ظهرت بها النتيجة وذلك من خلال الدخول إلى رابط نتيجة المحافظة التابع لها وكتابة رقم الجلوس والاستعلام عن النتيجة واليكم المحافظات التي ظهرت بها نتيجة الشهادة الاعدادية:

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة 

نتيجة الاعدادية في محافظة الجيزة

نتيجة اعدادية الاسكندرية 

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان 

  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة المنوفية– لم تظهر بعد
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية  محافظة الشرقية– الخميس
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة أسيوط– آخر الأسبوع
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الإسماعيلية– لم تظهر بعد
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية  محافظة الأقصر– لم تظهر بعد
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة البحر الأحمر– لم تظهر بعد
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الدقهلية–الخميس 30-5-2019
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة السويس– اقتربت
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة الغربية– لم تظهر بعد
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الفيوم– لم تظهر بعد
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة القليوبية – السبت 1-6-2019
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية  محافظة المنيا– لم تظهر بعد
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الوادي الجديد-لم تظهر بعد
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة بني سويف– لم تظهر بعد
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة بورسعيد– لم تظهر بعد
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة دمياط– لم تظهر بعد
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة سوهاج–لم تظهر بعد
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة البحيرة– لم تظهر بعد
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة جنوب سيناء– ظهرت
  • نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية  محافظة قنا– لم تظهر بعد

سنقوم بوضع روابط نتيجة كل المحافظات فور الاعلان الرسمي عن ظهور النتيجة بها واعتمادها رسميا.

توقعات تنسيق دخول الثانوية العامة

يبحث الطلاب مباشرة بعد الحصول على النتيجة عن تنسيق الشهادة الاعدادية ودرجات القبول في الثانوية العامة في كل محافظة، ونقدم لكم المؤشرات المبدئية وتوقعات درجات القبول في المرحلة الثانوية:

اسم المحافظة درجة قبول الثانوي
محافظة القاهرة 210 درجة
محافظة الجيزة 205 درجة
محافظة الإسكندرية 215 درجة
محافظة الشرقية 225 درجة
محافظة الدقهلية 235 درجة
محافظة البحيرة 215 درجة
محافظة القليوبية 215 درجة
محافظة المنيا 200 درجة
محافظة الغربية 230 درجة
محافظة سوهاج 235 درجة
محافظة أسيوط 210 درجة
محافظة المنوفية 223 درجة
محافظة قنا 205 درجة
محافظة كفر الشيخ 220 درجة
محافظة الفيوم 215 درجة
محافظة بني سويف 210 درجة
محافظة أسوان 210 درجة
محافظة دمياط 215 درجة
محافظة الإسماعيلية 210 درجة
محافظة بورسعيد 220 درجة
محافظة السويس 220 درجة
محافظة الأقصر 192 درجة
محافظة شمال سيناء 235 درجة
محافظة مطروح 203 درجة
محافظة البحر الأحمر 214 درجة
محافظة الوادي الجديد 220 درجة
محافظة جنوب سيناء 225 درجة
محافظة شمال سيناء 235 درجة

 

 

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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