يتوالى ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني عبر مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة،وذلك بعد إعلان عدد من النتائج لطلبة الشهادة الإعدادية، ويبحث طلاب محافظة القاهرة والقليوبية والجيزة والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة وبورسعيد والإسماعيلة والدقهلية عن نتيجة الإعدادية بمصر وستظهر جميع المحافظات المصرية هذا الأسبوع عبر روابط مواقع مديريات التربية والتعليم على الأنترنت.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بجمهورية مصر العربي تظهر في كل محافظة بشكل منفرد، وتقوم كل محافظة بعمليات التصحيح والمراجعة وتجميع الدرجات بعاصمة كل محافظة ومن ثم ترفع النتائج عبر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات ومن المتوقع أن تظهر النتائج بباقي المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن خلال تلك المقالة سنقوم بمتابعة نتائج كل محافظة بشكل منفرد، حتي ظهور النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة 2019

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بمحافظة القاهرة ظهرت رسمياً عبر بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس، بعد اعتمادها من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بنسبة نجاح 82%.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2019

اعتمدت رسمياً نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم الخميس بنسبة 85.2% من قبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، ويمكنكم الاستعلام عنها عبر الرابط التالي

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الجيزة

يمكنكم الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة من هنــــا.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني الإسكندرية

ويمكنكم الإستعلام عن نتيجة إعدادية الإسكندرية من خلال رقم الجلوس الخاص بكم من هنــا.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الشرقية 2019

سنوفر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية مع ظهور قريباً للغاية، وانتهت عمليت التصحيح بالكنترولات والآن تجري عملية التجميع وفور اعتماد النتيجة من السيد المحافظ سنقوم بتوفيرها مباشرة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الغربية 2019

سنقوم بتوفير نتيجة إعدادية الغربية بمحافظة الغربية فور ظهورها مباشرة عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالدقهلية

سنقوم من خلال تلك المقالة بإضافة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية فور الإعلان عن النتائج، فقوموا بالمتابع معنا حتي ظهور النتيجة عبر مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الترم الثاني

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ“. ظهرت ”ً.

”ً. نتيجة ثالثة إعدادي محافظة البحيرة “قريبا”ً

راب نتيجة الصف الثالص الإعدادي بالفيوم الترم الثاني“قريبا”ً.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2019 “قريبا”ً.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني سوهاج “قريبا”ً.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان “ظهرت”ً.

برقم الجلوس نتيجة إعدادية قنا 2019 “قريبا”ً.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم محافظة بورسعيد “قريبا”ً.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة المنيا “قريبا”ً.

نتائج لصف الثالث الاعدادي 2019 أسيوط “قريبا”ً.

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

اعتمدت اليوم الاثنين 27 مايو نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء، ومحافظة القاهرة بنسبة نجاح 82%، وباتت النتيجة متاحة عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس.

يذكر أن حتى تاريخ اليوم الثلاثاء 28 مايو لم تصدر رسمياً سوى نتائج الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح وجنوب سيناء وكفر الشيخ والقاهرة التي اعتمدت قبيل ساعات.

اعتمدت اليوم الثلاثاء نتيجة الشهادة الإعدادية بإسوان برقم الجلوس، استعلم عنها الآن من هنا، بعد اعتمادها بنسبة نجاح بلغت 72.5 %.

سوف تظهر العديد من نتائج الشهادة الإعدادية 2019 بمصر خلال الأسبوع الجاري وسنكون معكم متابعين لباقي المحافظات التي لم يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بها.

اعتمدت منذ قليل نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس برقم الجلوس، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة مديرية التربية والتعليم.

اعتمدت نتيجة إعدادية الدقهلية 88.6% من قبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.

تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية رسمياً وبلغت نسبة النجاح 70.32%، نتمنى النجاح لكل طلاب المرحلة الدراسية.