نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا في 9 محافظات

يبحث جميع طلاب المرحلة الاعدادية وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد الاعلان عن اعتماد النتيجة في بعض المحافظات وتظهر النتيجة في المحافظات تباعاً وكل محافظة يتم اعتمادها تبدأ في الاعلان عن النتيجة عبر المواقع المخصصة لعرض نتائج الامتحانات في المحافظات والتي لها الحق في نشر النتيجة بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم ويتم عرض النتيجة في المدارس بعد رفعها مباشرة على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بكل محافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية

بدأت النتائج في الظهور في بعض المحافظات وتم اعتماد النتيجة رسميا حتى الأن في القاهرة والجيزة والاسكندرية ومطروح وكفر الشيخ وبني سويف والمنوفية وأسوان ودمياط والوادي الجديد ونقوم بوضع الروابط الرسمية لمعرفة نتائج الطلاب في المرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019.

الاستعلام عن النتيجة في المحافظات

نعرض لكم جميع المحافظات في هذا المقال ونقوم بعمل تحديث دائم للمقال لوضع روابط المحافظات التي يتم الاعلان عن ظهور النتيجة بها ونساعدكم في الحصول على النتيجة برقم الجلوس في كل محافظة، يمكنكم الآن اختيار المحافظة التابع لها وستجد طريقة الحصول على النتيجة.

تنسيق دخول الثانوية العامة

بعد الحصول على النتيجة مباشرة يبحث الطلاب عن تنسيق الشهادة الاعدادية والدرجات المطلوبة لدخول الثانوية العامة، وننشر لكم التوقعات المبدئية ودرجات القبول في الثانوية العامة في كل المحافظات وتختلف الدرجات من محافظة إلى أخرى.