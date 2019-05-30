نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا في 9 محافظات

يبحث جميع طلاب المرحلة الاعدادية وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد الاعلان عن اعتماد النتيجة في بعض المحافظات وتظهر النتيجة في المحافظات تباعاً وكل محافظة يتم اعتمادها تبدأ في الاعلان عن النتيجة عبر المواقع المخصصة لعرض نتائج الامتحانات في المحافظات والتي لها الحق في نشر النتيجة بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم ويتم عرض النتيجة في المدارس بعد رفعها مباشرة على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بكل محافظة.
نتيجة الشهادة الاعدادية
بدأت النتائج في الظهور في بعض المحافظات وتم اعتماد النتيجة رسميا حتى الأن في القاهرة والجيزة والاسكندرية ومطروح وكفر الشيخ وبني سويف والمنوفية وأسوان ودمياط والوادي الجديد ونقوم بوضع الروابط الرسمية لمعرفة نتائج الطلاب في المرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019.
الاستعلام عن النتيجة في المحافظات
نعرض لكم جميع المحافظات في هذا المقال ونقوم بعمل تحديث دائم للمقال لوضع روابط المحافظات التي يتم الاعلان عن ظهور النتيجة بها ونساعدكم في الحصول على النتيجة برقم الجلوس في كل محافظة، يمكنكم الآن اختيار المحافظة التابع لها وستجد طريقة الحصول على النتيجة.
- نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة
- نتيجة الاعدادية في محافظة الجيزة
- نتيجة اعدادية الاسكندرية
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة المنوفية
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة أسيوط– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الإسماعيلية– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة الأقصر– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة البحر الأحمر– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة السويس– اقتربت
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة الغربية– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الفيوم– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة القليوبية – السبت 1-6-2019
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة المنيا– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الوادي الجديد-حمل ملف النتيجة بالكامل
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة بني سويف
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة بورسعيد– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة دمياط– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة سوهاج–لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة البحيرة– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة جنوب سيناء– ظهرت
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة قنا– لم تظهر بعد
تنسيق دخول الثانوية العامة
بعد الحصول على النتيجة مباشرة يبحث الطلاب عن تنسيق الشهادة الاعدادية والدرجات المطلوبة لدخول الثانوية العامة، وننشر لكم التوقعات المبدئية ودرجات القبول في الثانوية العامة في كل المحافظات وتختلف الدرجات من محافظة إلى أخرى.
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