نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات “نهاية العام” الفصل الدراسي الثاني

انتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي في كافة محافظات الجمهورية من آداء امتحانات على أكمل، وذلك في كافة المواد المقررة عليهم، وينتظرون هم وأولياء أمورهم الإعلان عن النتائج بفارغ الصبر وبكل قلق وتوتر شديد، حيث أنه تجرى الآن عمليات التصحيح والمراجعة النهائية والرصد في لجان محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومحافظة الإسكندرية، بعدها سيتم اعتماد النتيجة من قبل المحافظين، ثم رفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة، وموقع بوابة نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

من خلال موقعنا سوف نقوم بنشر جميع الروابط الخاصة بنتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات، للاستعلام عن النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط، إليكم روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات، ورابط موقع البوابة نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة، تابعوا هذا المقال.

من خلال الروابط السابقة يمكنكم الإستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات برقم الجلوس، وذلك بعد أن يتم الإنتهاء من عمليات التصحيح والرصد، ثم اعتمادها من خلال السادة المحافظين وأخيراً رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة.