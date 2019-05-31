نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في 12 محافظة بعد اعتمادها رسميا.. ابحث الآن برقم الجلوس

يبحث طلاب المرحلة الاعدادية عن نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني في جميع المحافظات ويتوالى البحث عن النتيجة بعد اعتمادها في عدد من المحافظات، ومن المعروف عن نتيجة الاعدادية أنها تظهر في كل محافظة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتأشير على النتيجة من وزارة التربية والتعليم واعتمادها من المحافظ واعلان نتيجة اوائل الطلاب في كل محافظة، وبعد ذلك يتم رفعها على موقع مديريو التربية والتعليم الخاص بكل محافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية

تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية في 12 محافظة حتى الأن وتتوالى باقي المحافظات في الظهور ومن المؤكد أن جميع النتائج في كل المحافظات سيتم الاعلان عنها خلال الأسبوع ونعرض لكم هنا في هذا المقال نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات التي تم الاعلان عنها رسميا.

الاستعلام عن النتيجة في المحافظات

نعرض لكم جميع المحافظات في هذا المقال ونقوم بعمل تحديث دائم للمقال لوضع روابط المحافظات التي يتم الاعلان عن ظهور النتيجة بها ونساعدكم في الحصول على النتيجة برقم الجلوس في كل محافظة، يمكنكم الآن اختيار المحافظة التابع لها وستجد طريقة الحصول على النتيجة.

تنسيق دخول الثانوية العامة

بعد الحصول على النتيجة مباشرة يبحث الطلاب عن تنسيق الشهادة الاعدادية والدرجات المطلوبة لدخول الثانوية العامة، وننشر لكم التوقعات المبدئية ودرجات القبول في الثانوية العامة في كل المحافظات وتختلف الدرجات من محافظة إلى أخرى.