نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في 12 محافظة بعد اعتمادها رسميا.. ابحث الآن برقم الجلوس

يبحث طلاب المرحلة الاعدادية عن نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني في جميع المحافظات ويتوالى البحث عن النتيجة بعد اعتمادها في عدد من المحافظات، ومن المعروف عن نتيجة الاعدادية أنها تظهر في كل محافظة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتأشير على النتيجة من وزارة التربية والتعليم واعتمادها من المحافظ واعلان نتيجة اوائل الطلاب في كل محافظة، وبعد ذلك يتم رفعها على موقع مديريو التربية والتعليم الخاص بكل محافظة.
نتيجة الشهادة الاعدادية
تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية في 12 محافظة حتى الأن وتتوالى باقي المحافظات في الظهور ومن المؤكد أن جميع النتائج في كل المحافظات سيتم الاعلان عنها خلال الأسبوع ونعرض لكم هنا في هذا المقال نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات التي تم الاعلان عنها رسميا.
الاستعلام عن النتيجة في المحافظات
نعرض لكم جميع المحافظات في هذا المقال ونقوم بعمل تحديث دائم للمقال لوضع روابط المحافظات التي يتم الاعلان عن ظهور النتيجة بها ونساعدكم في الحصول على النتيجة برقم الجلوس في كل محافظة، يمكنكم الآن اختيار المحافظة التابع لها وستجد طريقة الحصول على النتيجة.
- نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة
- نتيجة الاعدادية في محافظة الجيزة
- نتيجة اعدادية الاسكندرية
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة المنوفية
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة القليوبية
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة الأقصر
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الوادي الجديد-حمل ملف النتيجة بالكامل
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة بني سويف
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة دمياط
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة أسيوط– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الإسماعيلية– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة البحر الأحمر– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة السويس– اقتربت
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة الغربية– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الفيوم– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة المنيا– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة بورسعيد– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة سوهاج–لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة البحيرة– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة جنوب سيناء– ظهرت
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة قنا– لم تظهر بعد
تنسيق دخول الثانوية العامة
بعد الحصول على النتيجة مباشرة يبحث الطلاب عن تنسيق الشهادة الاعدادية والدرجات المطلوبة لدخول الثانوية العامة، وننشر لكم التوقعات المبدئية ودرجات القبول في الثانوية العامة في كل المحافظات وتختلف الدرجات من محافظة إلى أخرى.
التعليقات