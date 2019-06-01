نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في 15 محافظة تم الاعلان عنها رسميا.. ابحث الأن برقم الجلوس

تم الاعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي في 15 محافظة حتى الأن، وتتوالى المحافظات في عرض نتيجة الشهادة الاعدادية وكل محافظة تنتهي من عمليات التصحيح وتجميع الدرجات تقوم بإرسال النتيجة إلى وزارة التربية والتعليم للتأشير عليها وإرسالها إلى المحافظات لاعتمادها، ويتم عرض النتيجة على المواقع الرسمية لمديرية التربية والتعليم الخاصة بالحكومة في كل محافظة ونعرض لكم في هذا المقال نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات التي تم الاعلان عن اعتماد النتيجة بها رسميا.

نتيجة الاعدادية

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني بعد الاعلان عن ظهور النتيجة في بعض المحافظات، ونقوم بعرض النتيجة لكم للمحافظات التي تم ظهور النتيجة بها رسميا، ويمكنكم اختيار المحافظة التابع لها والدخول إلى المقال الذي يعرض النتيجة مباشرة والحصول على الروابط الرسمية.

الاستعلام عن النتيجة في المحافظات

نعرض لكم جميع المحافظات في هذا المقال ونقوم بعمل تحديث دائم للمقال لوضع روابط المحافظات التي يتم الاعلان عن ظهور النتيجة بها ونساعدكم في الحصول على النتيجة برقم الجلوس في كل محافظة، يمكنكم الآن اختيار المحافظة التابع لها وستجد طريقة الحصول على النتيجة.

تنسيق دخول الثانوية العامة

بعد الحصول على النتيجة مباشرة يبحث الطلاب عن تنسيق الشهادة الاعدادية والدرجات المطلوبة لدخول الثانوية العامة، وننشر لكم التوقعات المبدئية ودرجات القبول في الثانوية العامة في كل المحافظات وتختلف الدرجات من محافظة إلى أخرى.