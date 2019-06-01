نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في 15 محافظة تم الاعلان عنها رسميا.. ابحث الأن برقم الجلوس

تم الاعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي في 15 محافظة حتى الأن، وتتوالى المحافظات في عرض نتيجة الشهادة الاعدادية وكل محافظة تنتهي من عمليات التصحيح وتجميع الدرجات تقوم بإرسال النتيجة إلى وزارة التربية والتعليم للتأشير عليها وإرسالها إلى المحافظات لاعتمادها، ويتم عرض النتيجة على المواقع الرسمية لمديرية التربية والتعليم الخاصة بالحكومة في كل محافظة ونعرض لكم في هذا المقال نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات التي تم الاعلان عن اعتماد النتيجة بها رسميا.
نتيجة الاعدادية
يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني بعد الاعلان عن ظهور النتيجة في بعض المحافظات، ونقوم بعرض النتيجة لكم للمحافظات التي تم ظهور النتيجة بها رسميا، ويمكنكم اختيار المحافظة التابع لها والدخول إلى المقال الذي يعرض النتيجة مباشرة والحصول على الروابط الرسمية.
الاستعلام عن النتيجة في المحافظات
نعرض لكم جميع المحافظات في هذا المقال ونقوم بعمل تحديث دائم للمقال لوضع روابط المحافظات التي يتم الاعلان عن ظهور النتيجة بها ونساعدكم في الحصول على النتيجة برقم الجلوس في كل محافظة، يمكنكم الآن اختيار المحافظة التابع لها وستجد طريقة الحصول على النتيجة.
- نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة
- نتيجة الاعدادية في محافظة الجيزة
- نتيجة اعدادية الاسكندرية
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة المنوفية
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة القليوبية
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة الأقصر
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الوادي الجديد-حمل ملف النتيجة بالكامل
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة بني سويف
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة دمياط
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة أسيوط– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة البحر الأحمر– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة السويس– اقتربت
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الفيوم– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة المنيا– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة بورسعيد– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة سوهاج–لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة البحيرة– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة جنوب سيناء– ظهرت
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة قنا– لم تظهر بعد
تنسيق دخول الثانوية العامة
بعد الحصول على النتيجة مباشرة يبحث الطلاب عن تنسيق الشهادة الاعدادية والدرجات المطلوبة لدخول الثانوية العامة، وننشر لكم التوقعات المبدئية ودرجات القبول في الثانوية العامة في كل المحافظات وتختلف الدرجات من محافظة إلى أخرى.
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