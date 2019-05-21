نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 كفر الشيخ الترم الثاني | موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

ننشر لكم من خلال موقعنا نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 كفر الشيخ الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حيث انتهى طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة كفر الشيخ وباقي محافظات الجمهورية من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي منذ أيام قليلة، وهم الان في حالة من الترقب حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة كفر الشيخ، حيث أنها سوف تظهر عبر موقع مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس، لذلك سوف ننشر لكم رابط موقع مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 كفر الشيخ.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 كفر الشيخ

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بأن نتيجة الشهادة الاعدادية نهاية العام 2019 سوف تظهر في محافظة كفر الشيخ وجميع محافظات الجمهورية في آخر أسبوع من شهر مايو الجاري، ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 من خلال رابط مديرية التربية والتعليم التابعة لكل محافظة، وذلك بالاسم ورقم الجلوس فقط.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

كما أكدت مصادر بأن عملية تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الاعدادية في كفر الشيخ أوشكت على الانتهاء، هذا وقد تمت عملية التصحيح بشكل دقيق جدآ، ويلي عملية تصحيح الاوراق المراجعة الدقيقة على الإجابات ودرجات الأسئلة، ومن ثم رصد الدرجات في الشهادات، وبعد الانتهاء من ذلك يتم إرسالها إلى مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، ومن ثم الإعلان والظهور عبر موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ علمًا بأن سيتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس الخاص بالطالب.

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادي الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بكفر الشيخ عن طريق الدخول عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المحدد لذلك، ومن ثم الضغط على النتيجة ليظهر لك الدرجات النهائية لجميع المواد الدراسية والمجموع النهائي للطالب، وبمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بكفر الشيخ فور اعتمادها رسميآ من قبل السيد محافظ كفر الشيخ.