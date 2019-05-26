نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 كفر الشيخ | ظهرت النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الآن برقم الجلوس

اعتمد محافظ كفر الشيخ صباح اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام، عبر موقع مديرية التربية والتعليم لكفر الشيخ وذلك برقم الجلوس الخاص بالطالب، وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمختصين، بأن تسبة نجاح طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية 2019 للترمين الآول والثاني تخطت 82%، كما أنه عبر عن فرحته وفرحة أولياء أمور الطلاب بنسبة النجاح هذا النجاح.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 كفر الشيخ

ننشر لكم من خلال موقعنا الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد أن تم اعتمادها رسميآ من قبل محافظ كفر الشيخ صباح اليوم، ويتم البحث عن النتيجة بكثرة مما يسبب ضغط كبير على موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 نهاية العام بكفر الشيخ عبر موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الآن.

أوائل اعدادية محافظة كفر الشيخ 2018

كرم محافظ كفر الشيخ صباح اليوم أوائل الطلاب في الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2019، وكان ذلك من خلال مؤتمر صحفي تم عقده صباح اليوم، ونعلن لكم أسماء طلاب اعدادية محافظة كفر الشيخ 2019:

آية مكرم باشا عبد اللطيف القزاز

سهير رمضان عبد الستار محمود إبراهيم

نسيبه فتحي عبد الفتاح احمد عبد السلام

عمر مهدى احمد أنور السيد

نورهان عبد الوهاب عبد الرحمن حسن ليمونة

شهد محمود طه إبراهيم حسن

ندا مصطفى محمد مرس سعد الدين

أسماء احمد عبد الحميد عاشور

الاء محمد سعد زكي محمد

نورهان جلال الدين سعيد مرشدى

بسملة هاني فاروق فؤاد السيد سليمان

محمد احمد على خليل

سارة أحمد رفعت احمد رمضان

حسن إبراهيم محمد السيد على

رنا محمد محمد على محمد

ايه رمضان عبد الفتاح مغازي الطوبجي

حنين باسم عبد الفتاح الأمشيطي

عمرو عبد القادر صالح عبد القادر القادري

حبيبة رجب عبد السلام الجمال

منار إبراهيم محمد هلال جاويش

هبة قدرى عبد النبي رمضان مرزوق

خديجة أمجد محمود فتح الله الدكروري

آلاء فوزي عبد المطلب دياب

إسراء عمر سعد أحمد إسماعيل الزغبي

رابط نتيجة الاعدادية كفر الشيخ 2019 مديرية التربية والتعليم