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نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة أسوان الترم الثاني برقم الجلوس.. ابحث الآن

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة أسوان الترم الثاني برقم الجلوس.. ابحث الآن

اعتمد محافظ أسوان نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني رسميا بنسبة نجاح 72.5%، وتم رفع النتيجة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم المخصص لعرض نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة أسوان وموقع بوابة أسوان، وتعتبر نسبة النجاح هي الأكبر على مدار 10 سنوات في أسوان ويبحث الطلاب عن النتيجة بعد الاعلان الرسمي عنها.

نتيجة الاعدادية 2019 في أسوان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة أسوان الترم الثاني برقم الجلوس.. ابحث الآن

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة أسوان برقم الجلوس عبر بوابة أسوان وذلك بعد الاعلان عنها رسميا وربما تتأخر صفحة الدخول بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له الموقع عند ظهور النتيجة بسبب البحث الزائد من الطلاب.

أوائل الطلاب في أسوان

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توقعات تنسيق دخول الثانوية العامة

يبحث الطلاب بعد الحصول على النتيجة عن تنسيق الشهادة الاعدادية ودرجات القبول المطلوبة للالتحاق بالثانوية العامة في المرحلة التعليمية القادمة واليكم التوقعات والمؤشرات المبدئية لتنسيق دخول الثانوية العامة:

اسم المحافظة درجة قبول الثانوي
محافظة القاهرة 210 درجة
محافظة الجيزة 205 درجة
محافظة الإسكندرية 215 درجة
محافظة الشرقية 225 درجة
محافظة الدقهلية 235 درجة
محافظة البحيرة 215 درجة
محافظة القليوبية 215 درجة
محافظة المنيا 200 درجة
محافظة الغربية 230 درجة
محافظة سوهاج 235 درجة
محافظة أسيوط 210 درجة
محافظة المنوفية 223 درجة
محافظة قنا 205 درجة
محافظة كفر الشيخ 220 درجة
محافظة الفيوم 215 درجة
محافظة بني سويف 210 درجة
محافظة أسوان 210 درجة
محافظة دمياط 215 درجة
محافظة الإسماعيلية 210 درجة
محافظة بورسعيد 220 درجة
محافظة السويس 220 درجة
محافظة الأقصر 192 درجة
محافظة شمال سيناء 235 درجة
محافظة مطروح 203 درجة
محافظة البحر الأحمر 214 درجة
محافظة الوادي الجديد 220 درجة
محافظة جنوب سيناء 225 درجة
محافظة شمال سيناء 235 درجة

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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