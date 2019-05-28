نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة أسوان الترم الثاني برقم الجلوس.. ابحث الآن

اعتمد محافظ أسوان نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني رسميا بنسبة نجاح 72.5%، وتم رفع النتيجة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم المخصص لعرض نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة أسوان وموقع بوابة أسوان، وتعتبر نسبة النجاح هي الأكبر على مدار 10 سنوات في أسوان ويبحث الطلاب عن النتيجة بعد الاعلان الرسمي عنها.

نتيجة الاعدادية 2019 في أسوان

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة أسوان برقم الجلوس عبر بوابة أسوان وذلك بعد الاعلان عنها رسميا وربما تتأخر صفحة الدخول بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له الموقع عند ظهور النتيجة بسبب البحث الزائد من الطلاب.

أوائل الطلاب في أسوان

تم الاعلان عن أوائل الطلاب أولا ونشر النتيجة على مواقع الانترنت والصحف والجرائد الرسمية تكريما لهم على مجهودهم وتعبهم وحصولهم على المراكز الأولي.

توقعات تنسيق دخول الثانوية العامة

يبحث الطلاب بعد الحصول على النتيجة عن تنسيق الشهادة الاعدادية ودرجات القبول المطلوبة للالتحاق بالثانوية العامة في المرحلة التعليمية القادمة واليكم التوقعات والمؤشرات المبدئية لتنسيق دخول الثانوية العامة: