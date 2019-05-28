نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة أسوان الترم الثاني برقم الجلوس.. ابحث الآن

اعتمد محافظ أسوان نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني رسميا بنسبة نجاح 72.5%، وتم رفع النتيجة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم المخصص لعرض نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة أسوان وموقع بوابة أسوان، وتعتبر نسبة النجاح هي الأكبر على مدار 10 سنوات في أسوان ويبحث الطلاب عن النتيجة بعد الاعلان الرسمي عنها.
نتيجة الاعدادية 2019 في أسوان
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة أسوان برقم الجلوس عبر بوابة أسوان وذلك بعد الاعلان عنها رسميا وربما تتأخر صفحة الدخول بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له الموقع عند ظهور النتيجة بسبب البحث الزائد من الطلاب.
أوائل الطلاب في أسوان
تم الاعلان عن أوائل الطلاب أولا ونشر النتيجة على مواقع الانترنت والصحف والجرائد الرسمية تكريما لهم على مجهودهم وتعبهم وحصولهم على المراكز الأولي.
توقعات تنسيق دخول الثانوية العامة
يبحث الطلاب بعد الحصول على النتيجة عن تنسيق الشهادة الاعدادية ودرجات القبول المطلوبة للالتحاق بالثانوية العامة في المرحلة التعليمية القادمة واليكم التوقعات والمؤشرات المبدئية لتنسيق دخول الثانوية العامة:
|اسم المحافظة
|درجة قبول الثانوي
|محافظة القاهرة
|210 درجة
|محافظة الجيزة
|205 درجة
|محافظة الإسكندرية
|215 درجة
|محافظة الشرقية
|225 درجة
|محافظة الدقهلية
|235 درجة
|محافظة البحيرة
|215 درجة
|محافظة القليوبية
|215 درجة
|محافظة المنيا
|200 درجة
|محافظة الغربية
|230 درجة
|محافظة سوهاج
|235 درجة
|محافظة أسيوط
|210 درجة
|محافظة المنوفية
|223 درجة
|محافظة قنا
|205 درجة
|محافظة كفر الشيخ
|220 درجة
|محافظة الفيوم
|215 درجة
|محافظة بني سويف
|210 درجة
|محافظة أسوان
|210 درجة
|محافظة دمياط
|215 درجة
|محافظة الإسماعيلية
|210 درجة
|محافظة بورسعيد
|220 درجة
|محافظة السويس
|220 درجة
|محافظة الأقصر
|192 درجة
|محافظة شمال سيناء
|235 درجة
|محافظة مطروح
|203 درجة
|محافظة البحر الأحمر
|214 درجة
|محافظة الوادي الجديد
|220 درجة
|محافظة جنوب سيناء
|225 درجة
|محافظة شمال سيناء
|235 درجة
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