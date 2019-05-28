نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة أسوان “ظهرت الآن” بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بأسوان

ظهرت منذ ساعات قليلة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة أسوان، حيث قام اللواء أركان حرب أحمد ابراهيم، محافظ أسوان، اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة اسوان رسميآ عبر موقع مديرية التربية والتعليم بأسوان منذ ساعات قليلة، كما أكد أيضآ بأنه سوف يتم تكريم الطلاب الأوائل العشرة في محافظة اسوان، وننشر لكم من خلال موقعنا موقع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة أسوان، موقع مديرية التربية والتعليم بأسوان بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة أسوان

هذا وقد ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في كافة الإدارات التعليمية بمحافظة أسوان، حيث أنها تكون عامة على مستوى المحافظة، وتشمل إدارات ( ادفو وكوم امبو ومركز ناصر وأبو سمبل وأسوان وكلبشة ودراو والريديسية والبصيلية والسباعية)، حيث يمكن لجميع طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية في محافظة أسوان الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم الآن عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسوان.

هذا وقد وضح وزير التربية والتعليم بمحافظة أسوان، بأن امتحانات الترم الثاني للشهادة الاعدادية لعام 2018-2019 في محافظة اسوان، قد شهدت قيد 26 ألف و150 طالب وطالبة، خيث بلغ عدد الناجحين منهم 18 ألف و964 طالب وطالبة بمختلف مدارس التعليم العام واللغات بأسوان، وقد حصل 48 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في كل المواد بالشهادة الإعدادية بأسوان، وبلغت نسبة النجاح إجمالي 72.5%، على مستوى سائر الإدارات التعليمية بمحافظة أسوان.

موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان

يمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة اسوان بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بأسوان، بعد اعتمادها رسميآ من قبل محافظ اسوان، وذلك في جميع الادارات التعليمية لمحافظة اسوان.

يمكنكم طلاب اعدادية محافظة اسوان ترك تعليق برقم الجلوس الخاص بكم في حال لم تتمكنوا من الحصول على النتيجة، وسنقوم بمساعدتكم على الفور.