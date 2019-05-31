نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاقصر برقم الجلوس.. ابحث الآن

يبحث طلاب المرحلة الاعدادية في محافظة الاقصر عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني بعد ان اعتمدها رسميا محافظ الاقصر المستشار مصطفى ألهم، وكانت نسبة النجاح 82,3%، وتقدم المحافظ بالتهنئة للطلاب الناجحين في المرحلة الاعدادية ونعرض لكم النتيجة من الموقع الرسمي المخصص لعرض نتائج الامتحانات في محافظة الاقصر.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالأقصر

بعد اعتماد النتيجة من محافظ الاقصر تم ارسالها إلى مديرية التربية والتعليم، وذلك بعد نشر أوائل الطلاب أولا في محافظة الأقصر تكريما لهم ونشر صورهم في الصحف والمجلات الرسمية ووسائل الاعلام تقديرا لنجاحهم وتفوقهم الكبير ويمكنكم الحصول على النتيجة برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

يمكنكم الاستعلام عن النتيجة الآن برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ومن لم يستطع الوصول إلى النتيجة بسبب الضغط على موقع وزارة التربية والتعليم، يمكنكم ترك رقم الجلوس في التعليقات أسفل المقال وسنقوم بالرد عليكم بالنتيجة، ومع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.

الاستعلام عن النتيجة في المحافظات

نعرض لكم جميع المحافظات في هذا المقال ونقوم بعمل تحديث دائم للمقال لوضع روابط المحافظات التي يتم الاعلان عن ظهور النتيجة بها ونساعدكم في الحصول على النتيجة برقم الجلوس في كل محافظة، يمكنكم الآن اختيار المحافظة التابع لها وستجد طريقة الحصول على النتيجة.

تنسيق دخول الثانوية العامة

بعد الحصول على النتيجة مباشرة يبحث الطلاب عن تنسيق الشهادة الاعدادية والدرجات المطلوبة لدخول الثانوية العامة، وننشر لكم التوقعات المبدئية ودرجات القبول في الثانوية العامة في كل المحافظات وتختلف الدرجات من محافظة إلى أخرى.