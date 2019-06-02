نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة الترم الثاني.. ابحث عن النتيجة برقم الجلوس

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اليوم الأحد نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 69%، وتم ارسال النتيجة الى الادارات التعليمية في محافظة البحيرة لعرض النتيجة في المدارس بعد رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم المخصص لعرض نتيجة الشهادات العامة في محافظة البحيرة، والاعلان عن نتيجة أوائل الطلاب أولا تكريما لهم.

نتيجة اعدادية البحيرة 2019

ظهرت الأن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة البحيرة الترم الثاني للعام الدراسي 2018-2019 ويمكنكم معرفة النتيجة برقم الجلوس من الكشف المعلن بدرجات الطلاب من هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظات مصر

نعرض لكم جميع المحافظات في هذا المقال ونقوم بعمل تحديث دائم للمقال لوضع روابط المحافظات التي يتم الاعلان عن ظهور النتيجة بها ونساعدكم في الحصول على النتيجة برقم الجلوس في كل محافظة، يمكنكم الآن اختيار المحافظة التابع لها وستجد طريقة الحصول على النتيجة.

تنسيق دخول الثانوية العامة

بعد الحصول على النتيجة مباشرة يبحث الطلاب عن تنسيق الشهادة الاعدادية والدرجات المطلوبة لدخول الثانوية العامة، وننشر لكم التوقعات المبدئية ودرجات القبول في الثانوية العامة في كل المحافظات وتختلف الدرجات من محافظة إلى أخرى.