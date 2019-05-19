نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية الترم الثاني | موقع وزارة التربية والتعليم بالدقهلية برقم الجلوس

ننشر لكم نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بالاسم ورقم الجلوس، وسنتابع معكم أخبار ظهور النتيجة لحظة بلحظة، لكي تتمكنوا من الاستعلام عنها فور اعتمادها رسميآ من قبل السيد محافظ الدقهلية، وظهورها عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وذلك بعد الانتهاء من أداء امتحانات الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول في محافظة الدقهلية منذ أيام قليلة، كذلك القاهرة وباقي المحافظات.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية للترم الثاني، كما أنه قد أعلن ايضآ عن نسبة نجاح طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية لنهاية العام الدراسي 2019، حيث أنها بلغت 85.9% للترم الثاني، لذلك ترقبوا ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس.

وتعد هذه المرحلة من المراحل المهمة جدآ لدى طلاب الصف الثالث الاعدادي، وذلك لأنها مرحلة انتقال الطالب من الاعدادي إلى المرحلة الثانوية العامة أو الثانوية الفنية ” التجارة، الصناعة، الزراعة”، وذلك وفق مجموع الطالب، لذلك سنتابع معكم من خلال موقعنا نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الدقهلية بالاسم فقط ورقم الجلوس، بشكل مستمر، و ننشر لكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم بالدقهلية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بكل سهولة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية

ننشر لكم الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني لمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس، وذلك خلال الايام القليلة القادمة، ويمكنكم الاستعلام عنها من خلال كتابة رقم الجلوس واسم الطالب في المكان المخصص لذلك.