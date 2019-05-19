نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية الترم الثاني عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية برقم الجلوس

نتشر لكم نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية الترم الثاني عبر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية برقم الجلوس، حيث انتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة الشرقية من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2019، ويعيشون الآن حالة من الترقب والقلق حول معرفة موعد ظهور النتيجة النهائية لهذا العام الدراسي من الصف الثالث الاعدادي في محافظة الشرقية، لذلك سوف نقوم بنشر رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية عبر موقعنا ومقالنا هذا، لذلك تابعوا من خلالنا اخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية

هذا وقد أكدت مصادر مسؤولة من مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية بأن عمليات تصحيح أوراق طلاب الصف الثالث الاعدادي أو الشهادة الاعدادية قد بدأت بالفعل وأوشكت على الانتهاء، وتم البدء بعمليات المراجعة وتجميع الأرقام من أجل تلافي أي أخطء بنتيجة أي طالب، ومن ثم بعد ذلك سوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة الشرقية الترم الثاني رسميآ من قبل المحافظ مباشرة وستكون متاحة لجميع الطلبة عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية.

وتعد هذه المرحلة التعليمية من أهم المراحل للطالب المصري، حيث أنها مرحلة انتقالية من الإعدادي إلى المرحلة الثانوية، ومنها يتم تحديد دخول الطالب إلى الثانوي العام أو الثانوي الفني الزراعي أو الفني الصناعي أو الفني التجاري، ويكون ذلك وفق مجموع الطالب، لهذا ننشر لكم نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية الترم الثاني عبر رابط مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس.

البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية الترم الثاني عبر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية برقم الجلوس الخاص بالطالب، وذلك فور الانتهاء من عمليات تصحيح ومراجعة أوراق الطلاب واعتمادها رسميآ من قبل السيد محافظ الشرقية، وترفع بعد ذلك عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية برقم الجلوس.