الآن برقم الجلوس أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة

أعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني من العام الدراسي 2018/2019، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الترم الثاني 82%، وذلك في حضور الأستاذ محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، والذي أعلن بعد اعتماد السيد محافظ القاهرة للنتيجة، بأن نسبة النجاح مرتفعة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة :-

أشار وكيل وزارة التربة والتعليم بالقاهرة الأستاذ محمد عطيه بأن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 ستكون قريباً متاحة بالمدارس، كما يمكن للطلاب الدخول على الموقع الإلكتروني لإعلان النتيجة للحصول على درجاتهم باستخدام رقم الجلوس.

ولهذا فإنه يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة الحصول على نتيجة الدور الأول لعام 2019 عن طريق الروابط الإلكترونية التالية:-

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كذلك فإنه خدمة منا لأبناؤنا طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، فإننا على أتم الاستعداد لاستقبال طلباتكم من أجل عرض نتيجتكم في الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019، فقط قم بكتابة اسمك ورقم جلوسك في تعليقات الموقع.