نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس.. ابحث الآن

بعد أن اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بنسبة نجاح 82% بدأ الطلاب وأولياء الأمور البحث عن نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني وذلك عبر صفحات الانترنت وموقع وزارة التربية والتعليم، وتم الاعلان عن أوائل الطلاب في محافظة القاهرة واستحوذت الطالبات على المقدمة والمراكز الأولى بشكل لافت متفوقين بشكل كبير على الطلاب وننشر لكم بيان بدرجات أوائل الطلاب في المقال.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة

يتم الأن رفع نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة وموقع وزارة التربية والتعليم وبعد ذلك يتم اتاحة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس قبل ارسالها إلى المدارس لعرضها لجميع الطلاب ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

يمكنكم الأن الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم والمتواجد، وكتابة رقم الجلوس وستظهر لك النتيجة مباشرة فور رفعها على الموقع وإليكم طريقة أخرى للحصول على النتيجة والتي تُتيحها وزارة التربية والتعليم وهي الاتصال على رقم 09000100 وتسجيل البيانات الاسم ورقم الجلوس، وسيتم عرض النتيجة في الحال.

أوائل الطلاب

نعرض لكم درجات أوائل الطلاب في محافظة القاهرة وصورهم تكريما لهم ونجد أن الفتيات تتصدر المشهد في غياب كبير للشباب وسيطرة للفتيات على المراكز الأولى.

تنسيق الاعدادية 2019

يبحث الطلاب بعد الحصول على النتيجة عن تنسيق القبول في الثانوية العامة ويمكنكم معرفة توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 ودرجات القبول المطلوبة لدخول الثانوية العامة.