نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني وبيان بالدرجات والمجموع الكلي

اعتمد محافظ القليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 85.2 %، ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة المنوفية لمعرفة درجات الطلاب في نهاية العام والبحث عن التنسيق بعد الحصول على النتيجة لمعرفة درجات القبول في المرحلة التعليمية القادمة وتنسيق دخول الثانوية العامة والثانوية الفنية والتمريض.

نتيجة اعدادية القليوبية

ظهرت نتيجة اعدادية المنوفية للعام الدراسي 2018-2019 ويمكنكم الاضطلاع على ملف النتيجة بالكامل لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية والبحث برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة القليوبية والمخصص لعرض نتيجة الشهادة الاعدادية

الاستعلام عن نتيجة القليوبية برقم الجلوس

يمكنكم تحميل ملف النتيجة بالكامل قبل معرفة بيان الدرجات وذلك من الكشف المعلن سابقاً، ويمكنكم أيضا الدخول إلى رابط مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

نعرض لكم نتائج الشهادات في 10 محافظات تم الاعلان رسمياً باعتمادها من وزارة التربية والتعليم ويمكنكم اختيار المحافظة وكتابة رقم الجلوس لمعرفة النتيجة.

تنسيق دخول الثانوية العامة

بعد الحصول على النتيجة مباشرة يبحث الطلاب عن تنسيق الشهادة الاعدادية والدرجات المطلوبة لدخول الثانوية العامة، وننشر لكم التوقعات المبدئية ودرجات القبول في الثانوية العامة في كل المحافظات وتختلف الدرجات من محافظة إلى أخرى.