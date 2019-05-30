نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني وبيان بالدرجات والمجموع الكلي

اعتمد محافظ القليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 85.2 %، ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة المنوفية لمعرفة درجات الطلاب في نهاية العام والبحث عن التنسيق بعد الحصول على النتيجة لمعرفة درجات القبول في المرحلة التعليمية القادمة وتنسيق دخول الثانوية العامة والثانوية الفنية والتمريض.
نتيجة اعدادية القليوبية
ظهرت نتيجة اعدادية المنوفية للعام الدراسي 2018-2019 ويمكنكم الاضطلاع على ملف النتيجة بالكامل لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية والبحث برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة القليوبية والمخصص لعرض نتيجة الشهادة الاعدادية
الاستعلام عن نتيجة القليوبية برقم الجلوس
يمكنكم تحميل ملف النتيجة بالكامل قبل معرفة بيان الدرجات وذلك من الكشف المعلن سابقاً، ويمكنكم أيضا الدخول إلى رابط مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.
نتيجة الاعدادية في المحافظات التي ظهرت بها النتيجة
نعرض لكم نتائج الشهادات في 10 محافظات تم الاعلان رسمياً باعتمادها من وزارة التربية والتعليم ويمكنكم اختيار المحافظة وكتابة رقم الجلوس لمعرفة النتيجة.
- نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة
- نتيجة الاعدادية في محافظة الجيزة
- نتيجة اعدادية الاسكندرية
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة المنوفية
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة أسيوط– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الإسماعيلية– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة الأقصر– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة البحر الأحمر– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة السويس– اقتربت
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة الغربية– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الفيوم– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة القليوبية – جاري رفع نتيجة القليوبية الأن
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة المنيا– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة الوادي الجديد-حمل ملف النتيجة بالكامل
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة بني سويف
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة بورسعيد– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة دمياط– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة سوهاج–لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة البحيرة– لم تظهر بعد
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني) البوابة الإلكترونية محافظة جنوب سيناء– ظهرت
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الثاني)البوابة الإلكترونية محافظة قنا– لم تظهر بعد
تنسيق دخول الثانوية العامة
بعد الحصول على النتيجة مباشرة يبحث الطلاب عن تنسيق الشهادة الاعدادية والدرجات المطلوبة لدخول الثانوية العامة، وننشر لكم التوقعات المبدئية ودرجات القبول في الثانوية العامة في كل المحافظات وتختلف الدرجات من محافظة إلى أخرى.
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