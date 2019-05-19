نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية “نهاية العام” الفصل الدراسي الثاني | البواية الالكترونية لمحافظة المنوفية

يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني “نهاية العام”، بعد أن انتهوا من إجراء إمتحانتهم بأكمل وجه في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم يوم الخميس الماضي الموافق 16 مايو 2019، وتجرى الآن عمليات التصحيح وعمليات المراجعة الدقيقة في محافظة المنوفية وجميع محافظات الجمهورية، وفور الإنتهاء سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية “نهاية العام” الفصل الدراسي الثاني، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بنشر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية

تتم الآن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات للمرحلة الاعدادية على قدم وساق وذلك لكي يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية وجميع محافظات الجمهورية بشكل أسرع، واعتماد النتيجة ورفعها عبر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية، ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوزم بنشر كافة أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية “نهاية العام” الفصل الدراسي الثاني ونشرها لحظة بلحظة، وإعلامكم بالنتيجة فور رفعها عبر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية.

البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية “نهاية العام” الفصل الدراسي الثاني من خلال رابط البوابة الالكترونية البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية، إليكم الرابط الخاص بالنتيجة.

من خلال رابط البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس فقط، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة اعدادية المنوفية 2019 في نهاية شهر رمضان المبارك، حيث أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي تظهر في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية محافظة تلو الأخرى، بعد ذلك يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية بعد أن يتم إعلانها في هذه المحافظات وبعد أن يتم اعتمادها من قبل السيد محافظ المنوفية ورفعها عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية.