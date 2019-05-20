نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس لكافة محافظات مصر

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني في جميع المحافظات هو ما بدأ طلاب الشهادة الاعدادية في محافظات مصر المختلفة بالبحث عنه طوال الأيام الماضية، وذلك منذ الانتهاء من أداء اختبارات نهاية العام “الترم الثاني” من العام الدراسي 2019/2018، حيث بدأ الطلاب وأولياء أمورهم بانتظار ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 بشغف خاصة بعد الانتهاء من الامتحانات.

ولأن نتيجة الشهادة الاعدادية تهم شريحة كبيرة من طلاب جمهورية مصر العربية في مختلف ربوع وأنحاء الجمهورية، فقد قمنا بتخصيص هذا المقال من أجل متابعة ظهور نتيجة الاعدادية في جميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

وتجري الآن عمليات تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الاعدادية في امتحانات نهاية العام الدراسي على قدم وساق، حيث قامت كل إدارة تعليمية في كل محافظة من محافظات الجمهورية بتخصيص كنترولات من أجل تصحيح أوراق الإجابات، ومن ثم رصد وتجميع الدرجات لكافة الطلاب، قبل أن يتم عرض النسبة النهائية على السيد المحافظ في كل محافظة من محافظات الجمهورية، ومن ثم يقوم المحافظ بالتوقيع على النتيجة وإعتمادها، ثم تظهر النتائج وتكون متاحة لكافة الطلاب.

ومن أجل التسهيل على طلاب الشهادة الاعدادية في مختلف المحافظات، فقد قمنا بخدمة توفير النتيجة لكافة طلاب الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني عن طريق وضع تعليق بهذا المقال يحتوي على رقم جلوس الطالب، والمحافظة التابع لها، ومن ثم سنحاول أن نوفر لكم النتيجة إن شاءالله تعالى في أقرب فرصة، في حال أن تم إعتمادها وظهورها.