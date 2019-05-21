“ترقبوا” نتيجة الشهادة الإعدادية “الأسكندرية والقاهرة والجيزة” الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 أصبحت الشغل الشاغل لدى جميع الأسر المصرية خلال الأيام القادمة، حيث يترقب أولياء الأمور في جميع أنحاء الجمهورية إعلان نتائج الشهادة الإعدادية التيرم الثاني 2019، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتغطية مستمرة لنتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة والأسكندرية والجيزة، حيث ستكون هذه المحافظات هى المحافظات الأولى التي ستعلن نتيجة الإعدادية بها.

نتيجة الشهادة الإعدادية

قامت محافظة القاهرة والأسكندرية والجيزة بإسدال الستار على امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، وقد أعلنت المحافظات الثلاث البدء في أعمال التصحيح مباشرة عقب انتهاء أعمال الامتحانات، وبالفعل انتهت أعمال التصحيح في هذه المحافظات الثلاث يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2019، وبدأت الكنترولات في المحافظات الثلاث من رصد ومراجعة وتجميع.

روابط نتيجة الإعدادية 2019 الترم الثاني

من المتوقع أن تقوم المحافظات الثلاث الأسكندرية والجيزة والقاهرة بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 يوم الخميس الموافق 23 مايو 2019، وذلك وفقا للتصريحات التي أدلى بها بعض المسئولين في مديريات التربية والتعليم في هذه المحافظات الثلاث، ويمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية في هذه المحافظات من خلال الروابط التالية

حيث يقوم الطالب بالدخول على الرابط الخاص بالمحافظة التابع لها وكتابة رقم الجلوس ثم الضغط على مربع عرض النتيجة.